Canon: kommt EOS R Mark II bereits im ersten Halbjahr 2020? +++ Fujifilm I: Nachfolger der X100F in den Startlöchern? +++ Fujifilm II: Kein Stand auf der photokina 2020 +++ Nikon: Firmware-Update für Z6 und Z7 noch diese Woche? +++ Olympus: Wann kommt das Super-Tele ED 150-400 mm F4.5 TC1.25x IS PRO? Sony: Offenbar Alpha 7S III in freier Wildbahn gesichtet.

Canon plant angeblich für das erste Halbjahr 2020 die spiegellose EOS R Mark II. Weitere Informationen sind bislang noch nicht aus den Gerüchteküchen gekommen, nur so viel: Die EOS R Mark II soll dasselbe Gehäuse erhalten wie die EOS Rs, die für Anfang des Jahres erwartet wird. Die EOS R Mark II würde dann im Mai auf der photokina präsentiert werden.

Fujifilm könnte als Nächstes seine X100-Linie aktualisieren, mit der X100V. Auch zu dieser Edel-Kompakten mit APS-C-Sensor und Festbrennweite ist wenig bekannt, außer: Es wird bei 23 Millimeter Brennweite (ca. 35 mm bezogen auf Kleinbild) bleiben. Offizielle Vorstellung: möglicherweise im Februar 2020 zur CP+.

Dass Fujifilm auf der CP+ (vom 27.2. bis 1.3. in Yokohama) präsent sein wird, gilt als ausgemacht. Auf der kommenden photokina im Mai wird der traditionsreiche Kamerahersteller dagegen wohl fehlen. Nicht nur, dass das Unternehmen bislang jedes Bekenntnis zur photokina vermieden hat – jetzt dringt auch noch aus der Gerüchteküche: Fujifilm wird 2020 in Köln nicht dabei sein. Und manche Gerüchte überleben sich schneller, als sie geschrieben sind: Soeben erhalten wir die Bestätigung: die photokina 2020 findet ohne Fujifilm statt.

Nikon könnte in wenigen Tagen schon ein weiteres Firmware-Update für Z6 und Z7 veröffentlichen. Sicher scheint zu sein, dass es die Unterstützung für ProRes RAW, ein unkomprimiertes Dateiformat für Video-Aufnahmen, bringen wird. Gemunkelt wird ferner, dass die kommende Firmware den Autofokus von Z6 und Z7 abermals verbessern könnte. Ob sie zudem die bereits von Nikon in Aussicht gestellte Unterstützung für CFExpress-Karten bringen wird, bleibt allerdings ungewiss.

Bis Olympus das bereits vor einem Jahr vorgestellte Super-Tele ED 150-400 mm F4.5 TC1.25x IS PRO auf den Markt bringt, könnte es noch etwas dauern. Spätestens zu den Olympischen Spielen in Tokio, die im Juli 2020 beginnen, soll es aber soweit sein, dringt es aus den Gerüchteküchen. Andere Gerüchteköche wollen dagegen wissen: Bereits im Januar könnte das Super-Tele zu den Händlern kommen.

Sony hat offenbar die lange vermisste Alpha 7S III fast fertig. Bei SonyAlpharumors ist jedenfalls ein Foto aufgetaucht, das angeblich einen Prototyp der Kamera im Einsatz zeigt. Zu erkennen ist auf dem unscharfen Bild wenig, aber immerhin soviel: Die Kamera ist deutlich dicker als die übrigen Modelle der Alpha-7-Familie, das Display sitzt auf eine Art Podest. Ein weiterer Hinweis darauf, dass Sony den Sensor für hochaufgelöste Videoaufnahmen mit einem Lüfter kühlen muss?