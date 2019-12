Leica Oskar Barnack Award 2020

Anlässlich des 40. Jubiläums des Leica Oskar Barnack Awards steigert die Leica Camera AG das Prestige des Preises durch ein neues Auswahlverfahren.

Wetzlar, 16. Dezember 2019. Seit vier Jahrzehnten wird der namhafte Leica Oskar Barnack Award regelmäßig verliehen – ein Anlass für die Leica Camera AG, das Ansehen dieses renommierten Fotopreises durch ein neues Auswahlverfahren weiter zu steigern.

Bislang erfolgte die Teilnahme an dem Wettbewerb durch ein Bewerbungsverfahren. In diesem Jahr werden die Finalisten und letztlich die Preisträger erstmals von einer Nominierungsjury bestehend aus 70 weltbekannten, hochrangigen Fotografie-Experten aus über 30 Ländern ernannt. Die Auswahl der Shortlist durch einige der angesehensten Vertreter der internationalen Fotoszene bedeutet, dass allein die Nominierung als Anwärter auf den prestigeträchtigen Award eine besondere Auszeichnung darstellt.

Jedes Mitglied der Nominierungsjury wird auf Grundlage seiner persönlichen Einschätzung und Bewertung der fotografischen Arbeiten drei Fotografen auswählen. Die einzige Voraussetzung für die Nominierung besteht darin, dass es sich bei den Fotografien um dokumentarische oder konzeptionelle Arbeiten handelt, die sich mit der Beziehung des Menschen zu seiner Umwe lt auseinandersetzen. Neben den drei Anwärtern für den Hauptpreis wird jedes Jurymitglied einen Fotografen unter 30 Jahren für den Newcomer Award nominieren.

„Die Dokumentarfotografie steht im Mittelpunkt der ereignisreichen Geschichte von Leica und liegt uns als fotografisches Genre noch heute sehr am Herzen“, sagt Karin Rehn-Kaufmann, Art Director & Chief Representative Leica Galleries International sowie Leiterin der LOBA-Jury. „Anlässlich des 40. Jubiläums unseres Awards für originelle Beiträge zur Dokumentarfotografie erschien es uns angemessen, das Prestige dieses Wettbewerbs und die weltweite Anerkennung der Finalisten und Preisträger durch diese neue Nominierungsjury zu steigern.“

Der Leica Oskar Barnack Award wurde 1979 als Hommage an Oskar Barnack ins Leben gerufen. Barnack hatte die Fotografie mit der Erfindung der ersten erfolgreichen Kleinbildkamera von Leica im Jahr 1914 revolutioniert. 1980 wurde Floris Bergkamp als erster Fotograf mit dem Leica Oskar Barnack Award ausgezeichnet. Unter den bisherigen Preisträgern finden sich zudem so namhafte Fotografen wie Sebastião Salgado (zweifacher Gewinner), Jan Grarup, Dominic Nahr (erster Gewinner in der Kategorie Newcomer), Jane Evelyn Atwood, Eugene Richards und Chris Steele-Perkins.

Im Mai kommt die Jury im Headquarter der Leica Camera AG in Wetzlar zusammen, um den Sieger des Leica Oskar Barnack Awards 2020 auszuwählen. Zum ersten Mal in der 40-jährigen Geschichte des Awards erhält der Gewinner oder die Gewinnerin eine Prämie in Höhe von 40.000 Euro sowie eine Kameraausrüstung von Leica im Wert von 10.000 Euro. Zudem werden die Gewinnerserien im Rahmen einer Wanderausstellung in den Leica Galerien weltweit sowie auf ausgewählten Foto Festivals zu sehen sein.

Der Gewinner oder die Gewinnerin des Newcomer Awards erhält einen Fotoauftrag, ein zweiwöchiges Tutoring im Headquarter der Leica Camera AG in Wetzlar sowie eine Leica Q im Wert von rund 5.000 Euro.

Beide Preise werden am 24. September 2020 in Wetzlar verliehen. Anlässlich des 40. Jubiläums des Preises wird es im Ernst Leitz Museum und in der Leica Galerie Wetzlar außerdem eine Sonderausstellung mit Aufnahmen der Preisträger des LOBA 2020 sowie mit Arbeiten ausgewählter früherer Gewinner geben. Begleitend zur Ausstellung erscheint das LOBA Magazin 2020, das die Gewinner mit umfangreichen Bilderstrecken und Interviews detailliert vorstellt.

Die internationale Nominierungsjury setzt sich aus diesen Experten zusammen: