Studioblitzgeräte mit Funksystem von Metz

Als Nachfolger für die erfolgreiche Metz mecastudio BL-Serie ist die neue SL-Serie mit einem Funkmodul ausgestattet, das über den Studio-Trigger ST-1 drahtlos ausgelöst werden kann. Die neuen Studioblitze können somit bequem gesteuert und kontrolliert werden.

Zirndorf – Gewohnte Metz-Qualität und praktische Handhabung: Für preisbewusste Studiofotografen und für Einsteiger bietet Metz mecatech eine neue Serie von Studioblitzgeräten, die nun auch aus der Ferne ausgelöst und eingestellt werden können: mecastudio SL200 und SL400. Mit dem integrierten Funkmodul kann der separat erhältliche Metz Studio-Trigger ST-1 angesteuert werden, der über 16 Kanäle und bis zu 15 Meter effektive Funkreichweite verfügt. Ein einmal aufgebautes Setup kann so im Nachhinein leicht über Funk kontrolliert und feinjustiert werden.

Hohe Leistung und sichere Handhabung

Die Studioblitze zeichnen sich durch sehr kurze Blitzwiederholzeiten aus und sind in den Versionen SL200 und SL400 erhältlich – mit 200 oder 400 Wattsekunden Maximalleistung. Das übersichtliche LED-Display sowie große Tasten sorgen für eine sichere und einfache Handhabung der Blitzköpfe. Die Blitzröhre und die Lampe des Einstelllichts können vom Benutzer selbst gewechselt werden.

Alles für das eigene Studio

Durch den weit verbreiteten Bowens-Bajonett-Anschluss sind die Studioblitze kompatibel mit der großen Auswahl an Metz-Studiozubehör und können so beispielsweise mit Softboxen, Reflektoren, Snoots und anderen Lichtformern ausgestattet werden. Eine Grundausstattung mit Stativen, Lichtformern und Transporttasche bekommen Studiofotografen mit den Studio-Kits, in denen die SL-200 oder SL-400-Studioblitze erhältlich sind.

Technische Daten

mecastudio SL200

Blitzleistung: 200 Ws

Leitzahl: 59

Leistung: über 6 Blenden, in 1⁄10 Blendenschritten einstellbar

Blitzwiederholzeit 230 Volt: 0,4–2,0 sec

Kürzeste Blitzdauer: t 0,5: 1⁄980 sec

Einstelllicht: 0–75 W

Farbtemperatur: 5500–6000 K

Integriertes Funkmodul

Blitzröhre und Einstelllicht: vom Benutzer wechselbar

Synchronisation: Test-Taste, Synchronbuchse, Fotozelle, int. Funk-Modul

Niederspannungssynchronisation

Praktischer Bajonett-Anschluss: Bowens-kompatibel

LED-Anzeigen und LED-Display

Überhitzungsschutz

Weitspannung-Stromversorgung: AC 100 V – 240 V

Durchmesser: 12,5 cm / Länge: 22,5 cm

Gewicht: 1020 g

Lieferumfang: Standardreflektor, Netzkabel, Synchronkabel (3,5-mm-Klinkenstecker auf PC-Stecker), Schutzkappe, Bedienungsanleitung

mecastudio SL400



Blitzleistung: 400 Ws

Leitzahl: 86

Leistung: über 6 Blenden, in 1⁄10 Blendenschritten einstellbar

Blitzwiederholzeit 230 Volt: 0,5–2,7 sec

Kürzeste Blitzdauer: t 0,5: 1⁄700 sec

Einstelllicht: 0–75 W

Farbtemperatur: 5500–6000 K

Integriertes Funkmodul

Blitzröhre und Einstelllicht: vom Benutzer wechselbar

Synchronisation: Test-Taste, Synchronbuchse, Fotozelle, int. Funk-Modul

Niederspannungssynchronisation

Praktischer Bajonett-Anschluss: Bowens-kompatibel

LED-Anzeigen und LED-Display

Überhitzungsschutz

Weitspannung-Stromversorgung: AC 100 V – 240 V

Durchmesser: 12,5 cm / Länge: 22,5 cm

Gewicht: 1170 g

Lieferumfang: Standardreflektor, Netzkabel, Synchronkabel (3,5-mm-Klinkenstecker auf PC-Stecker), Schutzkappe, Bedienungsanleitung

Studio Trigger ST-1

Drahtlose 2.4 GHz Funksteuerung

LED-Anzeigen

16 Kanäle (Transceiver)

Gruppenkontrolle

Funk-Reichweite bis zu 15 m

Testblitztaste

Synchronkabelanschluss

Lieferumfang: ST-1 (Studio Trigger), Synchronkabel, Bedienungsanleitung