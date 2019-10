Der neue „Lumen Pocket RGB“ von Rollei: Kreatives LED-Licht im Taschenformat

Rollei stellt die neue LED-Leuchte „Lumen Pocket RGB“ vor. Das Dauerlicht im Taschenformat ist das ideale Zubehör für kreative Youtuber, Content-Creators und Fotografen. Der Lumen Pocket RGB eignet sich sowohl als neutral weiße als auch als farbige Leuchte mit 360 Farben in LED-Qualität.

Norderstedt, 29.10.2019 – Im neuen Lumen Pocket RGB von Rollei stecken 152 stufenlos dimmbare LED-Lampen. Damit bietet der Lumen Pocket RGB als akkubetriebene LED-Dauerleuchte 360 unterschiedliche Farben für spannende Ausleuchtungen und kreative Lichtführung. Die Leuchtkraft und Farbtemperatur (3000 – 6500 K) sind individuell einstellbar, Sättigung, Helligkeit und die Farbmischung der RGB-LEDs ebenfalls. Für besondere Resultate sorgen unterschiedliche Lichteffekte, wie Stroboskop und pulsierende oder Szenemodi, die unter anderem Partylichter oder ein Feuerwerk simulieren können. Ob im Einsatz mit einem Smartphone oder einer Kamera: Mit den Maßen 125 x 75 x 15 mm ist der Lumen Pocket RGB nur so groß wie ein Smartphone und mit seinen 170 g gleichzeitig sehr leicht. Für Videografen, Youtuber, Content-Creators und alle, die sich für Fotografie begeistern, eine praktische LED-Leuchte, die dem kreativen Spiel mit Licht keine Grenzen setzt.



Mit der kostenlosen App „Rollei Lumen“ ist die Steuerung des Lumen Pocket RGB wie mit einer Fernbedienung möglich. Werden weitere Produkte aus der Rollei Lumen-Serie in einem Shooting eingesetzt, wie z.B. der „Lumen Stick“ und „Lumen Ring“, können alle Produkte gemeinsam zentral mit der App gesteuert werden. So wird der Einsatz mit der Rollei Lumen-Produktfamilie zum Kinderspiel. Kompakt und leistungsstark ist der Lumen Pocket RGB überall einsetzbar bei einfachster Bedienung. Im Lieferumfang ist ein Blitzschuhadapter erhalten. Damit kann man den Lumen Pocket RGB auch auf DSLR- und DSLM-Kameras montieren. Ab sofort im Online-Shop von Rollei für 129,99 € UVP erhältlich.