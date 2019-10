Produktneuheit: Launch des Loupedeck Creative Tools

Mit dem Loupedeck Creative Tool (CT) erweitert Loupedeck sein Angebot zusätzlich zur Bild- und Videobearbeitung auch um Software-Integrationen im Musik- und Grafikbereich sowie Industriedesign

Unterstützt professionelles Arbeiten in Adobe® Lightroom® Classic, Photoshop®, Adobe Premiere® Pro, Final Cut Pro X, Ableton Live und Adobe Illustrator®

Tasten, Knöpfe, Drehregler sowie Touchscreens können umfangreich individuell angepasst werden

Helsinki, 29. Oktober 2019 – Loupedeck ( www.loupedeck.com ), das Unternehmen hinter Loupedeck+, dem Mischpult, das die Bild- und Videobearbeitung schneller und intuitiver macht, stellt heute die neueste Ergänzung der Loupedeck-Produktfamilie vor: Das Loupedeck Creative Tool. Als Antwort auf die zunehmende Nachfrage nach einem vielseitigen Werkzeug für professionelle, kreative Arbeit bietet das Loupedeck Creative Tool eine leistungsstarke und hochqualitative Konsole , mit der nahtlos in verschiedensten Programmen gearbeitet werden kann. Diese ist außerdem hochgradig individualisierbar und bietet dank anpassbaren Tasten, Drehreglern, einem Touchscreen mit haptischem Feedback und einem interaktiven Steuerrad volle Kontrolle über alle Funktionen.

Bearbeitung für Musikproduktion, Design und digitale Illustration möglich

Das Loupedeck Creative Tool wurde für Spezialisten entwickelt, die in den verschiedenen Bereichen der Bild-, Video-, Design- und Audiobearbeitung tätig sind. Die Konsole bietet native Integrationen für Programme zur Bildbearbeitung, wie Adobe® Lightroom® Classic und Adobe Photoshop®, sowie Adobe Premiere® Pro und Final Cut Pro X für die Videobearbeitung an. Erstmals können auch die Programme Ableton Live für die Musikproduktion und Adobe Illustrator® für Design und digitale Illustration genutzt werden. Voraussichtlich bis Ende des Jahres wird außerdem die Arbeit mit Autodesk Fusion 360 möglich sein, weitere Integrationen werden auch in Zukunft stetig entwickelt. Wie auch das Loupedeck+ ist das Loupedeck Creative Tool eine natürliche Ergänzung zu Tastatur und Maus, Grafiktablett und Stift, die mehr Präzision, Fluss, und Individualität in den Bearbeitungsprozess bringt.

Folgende Vorteile und Funktionen bietet das Loupedeck Creative Tool:

Sofort einsatzbereit mit voreingestelltem Layout für jedes der stetig zunehmenden unterstützten Programme

Layouts und Workspaces, Knöpfe und Räder, sind darüber hinaus umfassend individualisierbar, um sich an den persönlichen Workflow anzupassen

Hochqualitative Verarbeitung: Aluminiumgehäuse und -drehregler, LED-Hintergrund- beleuchtung, Touchscreens

Alle Tools und Funktionen der persönlich bevorzugten Programme können von einer einheitlichen Benutzeroberfläche genutzt werden

Nahtloser Wechsel zwischen verschiedenen Programmen

Präzise Steuerung mit nur einer Hand, für einen punktgenauen sowie intuitiven, kreativen Schaffensprozess

“Professionelle kreative Arbeit erfordert heutzutage absolute Präzision, Vielseitigkeit, Handlichkeit und individuelle Anpassungsmöglichkeiten der verwendeten Tools. Bei der Entwicklung des Loupedeck Creative Tools haben wir genau diese Kriterien berücksichtigt und ein Produkt entwickelt, das den Erwartungen und Ansprüchen der Kreativ-Profis entspricht.

Unsere neue Konsole ist weiterhin in einem ergonomischen Design gehalten, welches ein intuitives Bearbeitungs-Erlebnis ermöglicht. Darüber hinaus bietet sie aber deutlich umfassendere, tiefgehende Anpassungsmöglichkeiten, die die kreative Arbeit leichter von der Hand gehen lassen.

Die Anforderungen und Wünsche unserer Kunden sind für die Entwicklung unserer Produkte stets maßgeblich. Das Loupedeck Creative Tool ist einmal mehr das direkte Ergebnis des Feedbacks unserer Nutzer. Wie erste Rückmeldungen aus unserer Community zeigen, hält das neue Gerät unser Versprechen, auch die anspruchsvollsten kreativen Aufgaben zu bewältigen”, kommentiert Mikko Kesti, Gründer und CEO von Loupedeck.

Das Loupedeck Creative Tool ist ab sofort exklusiv für 499 Euro im Loupedeck-Online Shop erhältlich. In Deutschland kann es außerdem über den Vertriebspartner Foto-Leistenschneider erworben werden. Schweizer können das Gerät für 599 CHF über Light & Byte bestellen. Die Geräte werden ab dem 11. November 2019 an die Kunden ausgeliefert. Das Gerät ist derzeit kompatibel mit Adobe Lightroom Classic, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro X, Adobe Illustrator und Ableton Live. Gegen Ende des Jahres wird auch Autodesk Fusion 360 unterstützt. Weitere Integrationen sind 2020 geplant.

Ab sofort haben auch Drittanbieter von Software die Möglichkeit, Anfragen bezüglich der Integration ihrer Programme zu stellen, um so die Palette kompatibler Programme mit dem Loupedeck zu erweitern.