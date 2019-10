Von digital zu Polaroid™ – Mit dem neuen Polaroid Lab wächst die Bedeutung von Smartphone-Fotos wieder

Langenzenn, 10.10.2019 – Ab dem 10. Oktober präsentiert Polaroid Originals das Polaroid Lab, ein völlig neuartiges Sofortbildkamera- Tool das digitale Aufnahmen in analoge verwandelt.

Das 3-Element-Linsensystem funktioniert als eine Art Miniatur- Dunkelkammer auf dem Tisch und verwendet die einzigartige Polaroid- Chemie, um Smartphone-Fotos in klassische Polaroids umzuwandeln.

„Tausende Bilder auf unseren Endgeräten und im Cloud-Speicher führen dazu, dass die digitalen Aufnahmen nur noch Zahlen sind und schließlich in Vergessenheit geraten. Die Idee hinter dem Polaroid Lab ist, die wertvollsten Smartphone-Fotos in haptische Polaroid- Fotos umzuwandeln und so zum Leben zu erwecken. Welch’ schöne Vorstellung ist es, digitale Fotos zukünftig wieder in der Hand zu halten oder an der Kühlschranktür statt in der Cloud zu sammeln“, sagt Oskar Smolokowski, CEO von Polaroid B.V. Das Polaroid Lab könnte nicht einfacher zu bedienen sein. Benutzer können über die Polaroid Originals-App ganz einfach ein Bild auf ihrem Telefon auswählen, bevor sie das Telefon mit der Displayseite nach unten auf das Gerät legen. Beim Drücken des roten Knopfes wird das Bild auf den Film projiziert und unter Verwendung einer komplexen Kombination aus Spiegeln, Licht und der einzigartigen Chemie von Polaroid als Sofortbild neu erstellt. Das fertige Polaroidfoto wird dann aus dem Lab ausgeworfen und nach der üblichen Entwicklungszeit ist die Transformation von digitaler Aufnahme in ein vollwertiges Polaroid abgeschlossen.

Doch das Polaroid Lab ist nicht nur das richtige Tool um Erinnerungen dauerhaft festzuhalten. Das schlanke weiße Design ist auch ein cooler Hingucker für Zuhause oder Büro. Die Polaroid Originals-App bietet zahlreiche Features wie Collagen und Augmented-Reality-Funktionen zum Experimentieren. So kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen, bevor man die digitalen Aufnahmen in Polaroids verwandelt.

Preis und Verfügbarkeit

Polaroid Lab, UVP: 129,99 Euro

Polaroid Everything Box Lab, bestehend aus einem Polaroid Lab und je einem i-Type Film für Farbe und Schwarz/Weiß, UVP: 149,99 Euro

verfügbar ab KW 42