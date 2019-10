JOBO kooperiert mit Cocologics.

Patentierte LensTRUE Perspektivkorrektur ab sofort möglich auf dem iPhone in der ProCamera App

01. Oktober 2019 Shiften ohne Shiftobjektiv. Perspektivisch korrekte Photos auch mit Zoomobjektiv. Das hat JOBO bereits im Jahr 2015 für viele Photographen ermöglicht. Diese Lösung bleibt bis heute unübertroffen. Das LensTRUE meter wird unter die DSLR geschraubt und speichert für jedes Photo die Lageparameter der Kamera. Dabei spielt es keine Rolle ob aus der Hand oder vom Stativ photographiert wird. Auf dem Rechner (Mac) werden dann diese externen Lagedaten mit den internen Kameradaten (EXIF) synchronisiert. Das Ergebnis ist eine mathematisch-physikalisch exakte Perspektivkorrektur; und zwar automatisch. Zusätzlich offeriert das LensTRUE System einen virtuellen Perspektivwechsel ähnlich wie das Schwenken der hinteren Standarte einer Fachkamera. Das ist zwar keine „Instant-Lösung“, aber deutlich weniger aufwändig als der Einsatz von Shiftobjektiven.

Alle anderen Korrekturlösungen auf reiner Softwarebasis können maximal eine Orthogonalität erzeugen – und dies auch nur, wenn der Bildinhalt dafür Linien oder andere Anhaltspunkte hergibt. Eine echte perspektivische Entzerrung wie mit einem Shift-Objektiv ist ohne die exakten Lageparameter der Kamera physikalisch unmöglich. Das LensTRUE-System errechnet diese Korrektur anhand der aufgezeichneten Lageparameter automatisch und auf Wunsch auch direkt im Batch-Betrieb.

Eine solch exakte Perspektivkorrektur war bislang den Vollformat-Kameras vorbehalten, deren Sensor in dem LensTRUE System hinterlegt ist. Ab sofort jedoch ist dieselbe hochwertige Persepktivkorrektur dank der Zusammenarbeit von JOBO und Cocologics sogar per iPhone möglich. Das patentierte Verfahren zur Berechnung der Perspektivkorrekur von LensTRUE wurde in die bereits millionenfach verkaufte App „ProCamera“ als in-App Abo integriert.

Da das iPhone bereits über eingebaute Beschleunigungssensoren verfügt und die ProCamera App auf die Kamera und den Prozessor des Smartphones zugreift, kann eine Perspektivkorrektur sofort erfolgen und sogar live angezeigt werden. Schiefe Häuser, stürzende Linien, kurze Beine auf den Photos vom iPhone gehören dank LensTRUE in der ProCamera App nunmehr der Vergangenheit an. Da die LensTRUE-Perspektivkorrektur mit Hilfe der App völlig in das System eingebunden wird, ist diese Lösung noch einfacher zu handeln als das LensTRUE-System für DSLRs.

Die gelungene Kombination des LensTRUE Verfahrens mit den zahlreichen Features von ProCamera macht aus dem iPhone hinsichtlich der Perspektive eine überragende Kamera. Die Preise für diesen Qualitätssprung im Smartphone bleiben absolut überschaubar. Noch heute kann der DSLR Photograph mit teuren Shift-Objektiven in Festbrennweite die Perspektivkorrektur herbeiführen. Mit ProCamera werden gleich alle 3 Brennweiten des neuen iPhones für ca. 15 EUR in virtuelle Shift-Objektive verwandelt, ohne dass der Photograph auch nur besondere Kenntnisse haben oder Anstrengungen unternehmen muss.