Canon: Hinweise auf EOS R mit IBIS verdichten sich +++ Leica: Neue Sofortbildkamera geplant? +++ Nikon: kommt Spiegellose mit F-Mount? +++ Sony: kommt 47-Megapixel-MFT-Sensor für Olympus und Panasonic? +++ Pentax hat wohlmöglich neues AF-Modul für kommende DSLR +++ Tamron: Neue E-Mount-Objektive erst 2020?

Dass Canon seine nächste Kamera-Generation mit einem internen Bildstabilisator (IBIS) ausstattet, daran dürfte es kaum noch Zweifel geben. Jetzt ist eine Patentschrift aufgetaucht, in der Canon sehr detailliert beschreibt, wie ein IBIS bei einer Kleinbildkamera funktionieren könnte. Die Gerüchteköche sind sich einig: Dieser sensorbasierte Bildstabilisator wird in der kommenden EOS-R-Generation debütieren.

Leica plant offenbar eine neue Sofortbildkamera. Sie wird wohl ähnlich wie die Leica Sofort wieder von Fujifilm stammen. Ob sie die Sofort ablöst oder eine neue Modelllinie begründet, da sind sich die Gerüchteköche noch nicht einig.

Macht Nikon das F-Mount spiegellos? Darauf deutet ein Patent hin, das eine Kamera mit F-Bajonett ohne Schwingspiegel beschreibt. Stattdessen gibt’s einen feststehenden, habdurchlässigen Spiegel, der über einen zweiten Bildsensor Belichtung und Entfernung ermittelt. Das Sucherbild wird elektronisch via Bildsensor erzeugt – das SLT-Konzept von Sony lässt grüßen.

Bekommen Olympus und Panasonic einen neuen MFT-Sensor von Sony mit rund 47 Megapixel Auflösung? Sony hat diesen Sensor unter der Bezeichnung IMX492LQJ jedenfalls fertig. Er löst brutto 47,08 Megapixel im Seitenverhältnis 4:3 auf. Beim Format 17:3 beträgt die Auflösung 8192 x 4320 Pixel, das entspricht ziemlich genau 8K. Bei allen Auflösungen liefert der Sensor eine Bildrate von gut 24 fps.

Pentax hat ja kürzlich eine neue DSLR angekündigt. Jetzt gibt es Hinweise darauf, dass sie mit einem neue, verbesserten AF-Modul ausgestattet sein könnte. Das wollen Insider herausgefunden haben, nachdem sie die bislang verfügbaren Bilder von der Kamera analysiert haben. Auf ihnen soll unter anderem zu sehen sein, dass die Befestigung für den AF-Hilfsspiegel größer ist als bei den bisherigen Kameras.

Dass Tamron noch im Oktober drei Festbrennweiten und das Zoom 70-180mm F/2.8 für Sony E vorstellen wird, steht ja bereits quasi fest. Jetzt dringt allerdings aus den Gerüchteküchen: Das Tele-Zoom und das 20mm F/2.8 wird es wohl erst nächstes Jahr geben. 24mm F/2.8 und 35mm F/2.8 werden jedoch weiterhin für dieses Jahr erwartet. Spätestens zur Photo plus in New York, die am 24.10. beginnt, werden wir wohl Klarheit haben.