Leica Camera und der Fender Custom Shop präsentieren zusammen mit dem legendären Gitarristen die LEICA M MONOCHROM „Signature“ by Andy Summers und die Andy Summers Monochrome Strat®

Beide einzigartigen Sets sind weltweit auf 50 Exemplare limitiert und verkörpern die perfekte Einheit zweier Werkzeuge verschiedener Künste: die einer Gitarre und einer Kamera.

Wetzlar, 17. September 2019. Die Verschmelzung von feinstem Handwerk, Rock‘n‘Roll und Fotografie – nicht weniger wird mit der Einführung einer neuen, limitierten Leica Kamera und einer Stratocaster® Gitarre aus dem Fender Custom Shop realisiert. Die LEICA M MONOCHROM „Signature“ by Andy Summers wurde in Zusammenarbeit mit Andy Summers entwickelt. Das ehemalige Mitglied der Rockband The Police, die mehrfach bei den Grammy Awards ausgezeichnet und in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, zählt nicht nur zu den größten Gitarristen der Welt, sondern ist auch ein passionierter Fotograf.

Auf seinem neuesten Album Triboluminescence stellt Summers als Virtuose seines Fachs einmal mehr sein vielseitiges musikalisches Können an einer ganzen Reihe von Instrumenten unter Beweis – unter anderem an der Gitarre, den Bassdrums, dem Banjo und dem Keyboard. Als wahres Universalgenie spielt der Brite jedoch nicht nur mehrere Musikinstrumente, sondern beherrscht auch den Umgang mit der Kamera. Als ein herausragender Leica Fotograf, widmet sich Summers bereits seit 36 Jahren der Fotografie und hat seine Werke schon in mehreren Büchern und Ausstellungen der Öffentlichkeit präsentiert.

Als weltbekannte Hersteller von Saiteninstrumenten und Verstärkern blicken Fender und der Fender Custom Shop auf eine lange Tradition der Entwicklung und Herstellung von Signature-Gitarren zu Ehren der größten Musiker aller Zeiten zurück und bekennen sich ebenso wie Leica zu höchster handwerklicher Qualität. Am 17. September wird Fender gemeinsam mit der Gitarrenlegende Summers die Sonderedition Andy Summers Monochrome Strat® vorstellen.

Als Hommage an Summers‘ Werk und als Ergänzung zu dieser Gitarren-Sonderedition hat Leica die LEICA M MONOCHROM „Signature“ by Andy Summers entwickelt. Die limitierte Kamera weist Designelemente der Andy Summers Monochrome Strat® auf – zum Beispiel eine Belederung, die an eine Collage aus Summers‘ legendärer Fotokollektion angelehnt ist und auch für die Fender Gitarre verwendet wurde. Umgekehrt wartet auch die Gitarre mit Merkmalen der Kamera auf, etwa den silbernen Bedienelementen. Beide Produkte zeugen von einem bis ins kleinste Detail durchdachten Designprozess.

„Ich bin sehr stolz auf diese Zusammenarbeit mit Leica Camera und dem Fender Custom Shop – zwei führenden Herstellern von Werkzeugen, die mir als Künstler sehr am Herzen liegen“, sagte Summers. „Nach all den Jahren, in denen ich leidenschaftlich Gitarre gespielt und fotografiert habe, werden mit dem Design der Kamera und der Gitarre erstmals beide Dinge vereint. Ich habe mir meinen fotografischen Schaffensprozess immer so vorgestellt, als würde man Seiten aus einem Buch herausreißen und zu einer neuen visuellen Syntax zusammensetzen – genau dem entspricht das Design der LEICA M MONOCHROM ‚Signature‘ mit ihrer Collage auf der Vorderseite.“

Die Foto-Collage, die sowohl die Kamera als auch die Gitarre ziert, setzt sich aus einigen der interessantesten Aufnahmen aus Summers‘ Sammlung zusammen. Zum Beispiel das Bild von einem Mann, der sein Pferd ins Meer führt, die prägnante Aufnahme von Menschen mit Kapuzen an einem regnerisch-nebeligen Tag im chinesischen Huang-Shan-Gebirge sowie ein Foto von Luftballons, die kurz vor Summers‘ Zugabe auf einem seiner Konzerte landeten.

Diese Collage macht die Kamera in Kombination mit der Hochglanzlackbeschichtung, den silbernen Bedienelementen und der edlen roten Gravur auf der Deckkappe zu einem ästhetischen Meisterwerk. Das Set umfasst neben der Kamera ein hochglanzlackbeschichtetes Leica Summicron-M 1:2/35 ASPH. mit runder Vintage-Gegenlichtblende, einen vom Gurt einer Fender Gitarre inspirierten Trageriemen sowie eine Systemtasche aus schwarzem Leder von OBERWERTH.

Die auf 50 Sets limitierte LEICA M MONOCHROM „Signature“ by Andy Summers ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 14.850 Euro in Leica Stores und Leica Boutiquen erhältlich.

Die Andy Summers Monochrome Strat ist zum Preis von 12.500,- US-Dollar erhältlich. Weitere Informationen sind unter http://www.fendercustomshop.com zu finden. In diesem Video spielt Andy Summers „Message In A Bottle“ und spricht über sein personalisiertes Stratocaster-Modell sowie die Leica M Kamera.