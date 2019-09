Als dritte Cine-Neuigkeit kündigt Sigma die Entwicklung des Mount-Converter MC-31 an. Mit ihm lassen sich PL-Mount-Cine-Objektive, die in der Filmindustrie weit verbreitet sind, an Kameras mit L-Mount einsetzen – etwa an der kürzlich vorgestellten SIGMA fp. Wann der MC-31 fertig sein wird, steht noch nicht fest; auch einen Preis nennt Sigma einstweilen nicht.