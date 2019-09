Die neue PhotoKlassik IV-2019:Viel Spaß mit aktueller analoger Fotografie

Königswinter, im September 2019. Was taugt die Hasselblad 500ELXim Regenwald? Was leisten Canon EOS 3 und ihre Geschwister heute noch? Was bietet der Markt aktuell an Schwarzweißfilmen und -papieren? Wie belichte ich Fotopapieroptimal? Und wie rahme ich meine Bilder möglichst perfekt – nicht nur für Ausstellungen? Diese und viele weitere Themen beleuchtet die neue Ausgabe von PhotoKlassik, dem einzigen Magazin für aktuelle analoge Fotografie auf 100 Seiten. Wie in jeder Ausgabe der seit 2012 vierteljährlich erscheinenden Fachzeitschrift präsentiert auch die aktuelle Ausgabe die wichtigsten Trends und angesagten Themen von der Aufnahme über Objektive und Zubehör, Film und Dunkelkammer bis hin zur fertigen Präsentation der selbst vergrößerten Bilder.

Neben den bereits genannten Beiträgen geht es diesmal auch um das berühmte Canon EF-Objektivtrio aus 24er, 50er und 85er und den legendären 45er Stabblitz von Metz. Mit einer Übersicht verschafft die Redaktion den Durchblick bei edlen Schwarzweißpapierenund Vergrößerern, zeigt den Weg zum eigenen Farbprintin fünf Schritten und demonstriert, wie man mit Hilfe eines Adapters analoge Bilder digitalisiert. Ein Blick hinter die Kulissen des Traditionsherstellers Novoflexlässt keine Fragen offen. In Sachen Kultur beweisen die Polaroids von Hans Georg Esch, was in diesem Medium steckt. Frank Mareks„Emulsionen“, die surreale Welt des amerikanischen Kult-Fotografen Jerry Uelsmannsowie die großartigen Bilder von Michael Strickland sind überzeugende Beispiele dafür, welche künstlerischen Potenziale klassische Fotografie heute hat. Ein Blick in die Geschichte, nämlich aufMathew Brady, dem „Vater aller Bildagenturen“ und Pionier der Kriegsfotografie runden die abwechslungsreiche Dramaturgie der neuen PhotoKlassik Ausgabe IV.2019ab.

Die PhotoKlassik IV.2019 ist zum Preis von 9,80 Euro im gut sortierten Zeitschriftenvertrieb zu bekommen. Oder man bestellt das neue Heft – wie auch alle bisher erschienenen Ausgaben – ganz einfach über photoklassik.de.