Skylum lüftet den Schleier von Luminar 4 erneut – und gewährt einen Blick auf die neue Funktion „AI Structure“. Der Filter kann Details und Strukturen im Foto herausarbeiten ohne flächige Bildbereiche anzutasten. AI Structure eignet sich ferner dazu, Strukturen abzuschwächen, etwa zur Hautretusche. Wie gut das funktioniert, konnte ich bereits anhand einer Beta-Version ausprobieren.

AI Structure ist eine weitere neue Funktion im kommenden Luminar 4(nach AI Sky Replacement), das auf Künstlicher Intelligenz basiert und so besonders fix und bequem eindrucksvolle Ergebnisse liefern will. Der neue Filter verstärkt die Mikrokontraste im Foto, was für einen besonders knackigen, brillanten Bildeindruck sorgt. Das Gegenteil ist ebenfalls möglich, AI Structure kann die Mikrokontraste auch abschwächen – etwa, um bei Porträtfotos die Haut weicher erscheinen zu lassen.

Hersteller Skylum hat photoscala eine Beta-Version des kommenden Luminar mit dem Filter AI Structure zur Verfügung gestellt, ich konnte ihn bereits ausprobieren. Wie bei den neuen AI-Funktionen üblich, kommt auch AI Structure mit einem Minimum an Einstellmöglichkeiten aus: Zwei Regler reichen. Einer, um den erfassten Bereich zu steuern und ein zweiter zur Regulierung der Effektstärke.

So simpel AI Structure daherkommt, so eindrucksvoll sind die Ergebnisse. Insbesondere Fotos mit feinen Strukturen erscheinen deutlich knackiger und schärfer, als die Kamera sie aufgenommen hat. Dabei unterscheidet der Filter hervorragend zwischen Bildbereichen mit feinen Strukturen (die er verbessert) und flächigen Bereichen (die er nicht antastet). So werden etwa bei Architekturaufnahmen Details und Struktur einer Fassade hervorgehoben, auf keinen Fall aber das Bildrauschen im blauen Himmel betont.

Auch bei der Hautretusche oder wenn ein besonders softer Bildeindruck gewünscht ist, leistet AI Structure gute Dienste. Der Teint ist mit wenigen Handgriffen weichgezeichnet, Augen und Mundpartie lassen sich bei Bedarf mit einer Maske vor dem Filtereingriff schützen.