Panasonic enthüllt heute mit der Lumix S1H seine für Videofilmer optimierte Kleinbildspiegellos mit 6K Auflösung. Ebenfalls neu ist das Kleinbildobjektiv Lumix S PRO 24-70mm/ F2.8 für L-Mount. Außerdem gibt es neu das runderneuerte Leica DG Summilux 25mm / F1.4 II ASPH. für MFT. photoscala wird die heutigen Neuheiten in Kürze ausführlich vorstellen – hier schon einmal das Wichtigste auf einen Blick.

Spezialist für Bewegtbild: Lumix S1H

Dass die Lumix S1H als dritte im Bunde der neuen L-Mount-Spiegellosen kommen wird, hat Panasonic ja bereits Ende Mai angekündigt. Und seinerzeit auch schon informiert, dass die Kamera als erste Systemkamera überhaupt Videos in 6K-Auflösung bei 24p aufzeichnen kann. Seither steht damit fest, dass sich die Lumix S1H vor allem an Filmschaffende und Videographen wendet – Panasonic hat sie für diese Zielgruppe mit einem ganzen Strauß an Sonderfunktionen ausgestattet. Dazu zählen die Möglichkeit zur Anamorph-Aufzeichnung, hochwertige 4:2:2-Komprimierung und professionelles V-Log.

Aber auch Fotografen kommen bei der S1H nicht zu kurz. Vor allem nicht, weil ihr Panasonic einen neuartigen 24-Megapixel-Bildwandler mit gleich zwei Verstärkerkreisen je Sensorzelle einpflanzt. Das ermöglicht laut Hersteller einerseits einen sehr hohen Dynamikumfang von 14 EV, anderseits rauscharme Aufnahmen bis hinauf in höchste ISO-Regionen.

Ungewöhnlich ist, dass der Sensor der Lumix S1H aktiv gekühlt wird. Der Lüfter sorgt für nahezu unbegrenzte Videoaufnahmen und soll laut Panasonic praktisch lautlos und vibrationsfrei arbeiten. Das rückwärtige Display lässt sich komplett nach links von der Kamera wegklappen und dann um 180° drehen.

Die Lumix S1H wird im kommenden Monat (September 2019) auf den Markt kommen und ca. 4000 Euro kosten. Ausführlich stellt Ihnen photoscala die Lumix S1H hier vor.

Lichtstarkes Standardzoom: Lumix S PRO 24-70mm / F2.8

Sein Objektivsortiment für L-Mount baut Panasonic ebenfalls weiter aus – heute mit dem Lumix S PRO 24-70mm/ F2.8. Das lichtstarke Standardzoom soll dank eines AF-Systems mit Linear- und Schrittmotor besonders fix und akkurat scharf stellen. Videofilmer wird freuen, dass das Objektiv praktisch frei von „Focus Breathing“ ist.

Panasonic hat das neue Standardzoom optisch aufwändig konstruiert: „18 Linsenelemente in 16 Gruppen sorgen für höchste Auflösung bis zum Rand“, verspricht der Hersteller und fügt hinzu: „bei gleichzeitig geringster Verzeichnung und Randabdunkelung.“.

Das Lumix S PRO 24-70mm/ F2.8 ist gegen Staub und Spritzwasser abgedichtet. Es soll ab Oktober 2019 zu haben sein und rund 2500 Euro kosten.

Neuauflage: Normalobjektiv Leica DG Summilux 25mm / F1.4 II ASPH. für MFT

Als dritte Neuheit präsentiert Panasonic heute das lichtstarke Leica DG Summilux 25mm / F1.4 II ASPH. für MFT. Die neue Version wurde nötig für den Highspeed-DFD-Autofokus der aktuellen LUMIX G Kameras mit einem Datenaustausch bis maximal 240 B/s. Ansonsten ist praktisch alles beim Alten geblieben. Der optische Aufbau besteht aus neun Elemente in sieben Gruppen. Darunter zwei asphärischen Linsen und eine UHR (Ultra High Refractive) Linse, die höchste Abbildungsgüte bis in die Bildecken garantieren sollen.

Das Leica Summilux 25mm/ 1.4 II ASPH. soll ab Oktober 2019 für 649,- Euro im Handel erhältlich sein.