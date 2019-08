Kontert Canon Sony mit mehr als 75 Megapixel? +++ Olympus: OM-D E-M5 Mark III im September? +++ Setzt RED bei der nächsten Cinema-Kamera auf Canon RF-Mount? +++ Sony: Nächstes Top-Modell steht offenbar bereits vor der Tür.

Canon hat wohl EOS R mit mehr als 75 MP auf der Pfanne. Und will damit offensichtlich die Sony Alpha 7R IV überflügeln. Das ist übereinstimmend aus in der Regel zuverlässigen Quellen zu hören. Und mehr noch: Canon will Sony nicht nur in Sachen Auflösung auf die Plätze verweisen, sondern auch bei der Bildqualität überholen.

Im September könnte Olympus spätestens die OM-D E-M5 Mark III vorstellen. Die soll denselben Sensor wie das aktuelle Modell aufweisen, aber eine völlig neue Bildbearbeitungs-Engine erhalten. Spekuliert wird auch, das Olympus beim Gehäuse verstärkt auf Kunststoff setzen könnte – nicht um die Herstellungskosten zu drücken, sondern damit die Kamera (noch) leichter wird.

Von RED, Hersteller digitaler Cinema-Kameras, könnte demnächst mit der Komodo ein Budget-Modell mit Canon RF-Anschluss kommen. Die Kamera wird wohl knapp über 5000 Dollar kosten, für RED-Verhältnisse ein richtiges Schnäppchen.

Bei Sony geht es offenbar Schlag auf Schlag, die nächste neue Kamera soll noch diesen Monat vorgestellt werden. Klar ist bereits, dass sie mit demselben 5,8-GHz-WiFi ausgestattet ist, wie die brandneue Alpha 7R IV. Daraus folgt wahrscheinlich: Sony nächste Neue wird eher ein Top-Modell sein. Bahnt sich da bereits die Alpha 9 II an? Oder wird es doch noch die seit langem vermisste Alpha 7S III geben? Eine weitere Möglichkeit: Sony rundet seine APS-C-Familie nach oben hin ab und bringt ein Modell oberhalb der aktuellen Alpha 6500.