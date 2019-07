Der weltweit erste, komplett neu entwickelte Farbnegativfilm seit mehr als fünf Jahren! Jetzt auf Kickstarter erhältlich

Entsättigte Farben mit kräftigen Akzenten

Die erste, vollständig neue Farbemulsion für 35 mm, 120, 110 und 16 mm seit Jahren

Großer Belichtungsspielraum von ISO 100-400

C-41-Entwicklungsprozess

Beeindruckende Farbverschiebungen – ganz ohne zusätzliche Filter #nofilter

Feinste Körnung

A Film is Born

Ganze fünf Jahre ist es her, seit das letzte mal ein neuer Farbfilm auf den Markt gekommen ist. Doch jetzt ist es soweit – wir stellen den LomoChrome Metropolis vor, eine originale Lomography Farbnegativ-Emulsion aus unserer Filmfabrik! Der LomoChrome Metropolis wurde für abenteuerlustige Entdecker geschaffen. Erkunde dämmrige Passagen und abgelegene Fabriken, verlassene Orte und verwitterte Gebäude. Egal, ob du auf deinem Weg über von Graffiti übersäte Betonbauten, atemberaubende Sonnenuntergänge oder schillernde Insekten stolperst – der LomoChrome Metropolis wird vielen Motiven gerecht. Inspiriert von den ausdrucksstarken Bildern des Expressionismus und des Modernen Urbanismus ist er der perfekte Begleiter für alle Fotografen, die gegen den Strom schwimmen möchten.

Unglaublich flexibel

In Zeiten von technologischem Fortschritt, digitaler Reizüberflutung und schnellen Resultaten haben wir beschlossen, einige Schritte zurückzugehen. Für unsere neueste Emulsion haben wir uns von unserer Sehnsucht nach vergessenen Farben und Emotionen inspirieren lassen – daraus entstanden ist der LomoChome Metropolis, erhältlich in 35 mm, 120, 110 und 16 mm. Zwischen ISO 100 und 400 zeigt der Film all sein Facettenreichtum und überzeugt zudem mit seiner kinofilmartigen Körnung. Entwickelt wird der LomoChrome Metropolis im Standard C-41-Verfahren – unabhängig davon, mit welchen ISO-Einstellungen du fotografiert hast. Du bist vielseitig, der LomoChrome Metropolis ist es auch. Gemeinsam sind euch keine Grenzen gesetzt!

Großartige Resultate ganz ohne Filter

Setze ein Statement gegen die unzähligen gefälschten Fotos, den gestelzten Urlaubsbildern, der vorsichtig inszenierten Spontanität und endlosen Selfies und leeren Fotos. Hol tief Luft und begib dich zurück zu den Anfängen der Filmfotografie. Entdecke das Gefühl der Ungewissheit und Überraschung wieder, wenn du auf deine entwickelten Fotos wartest und gehe eine ganz neue, tiefe Beziehung zu deinen Motiven ein.

Zurück auf Kickstarter

Nach Jahren der Entwicklung und Hingabe sind wir fast so weit, unseren LomoChrome Metropolis zu veröffentlichen. In der Vergangenheit haben wir mit eurer Hilfe bereits 10 erfolgreiche Kickstarter-Kampagnen geführt – nun wollen wir unseren LomoChrome Metropolis zur 11. machen! Dieser flexible Film verleiht euren Erinnerungen atmosphärische Farben und dramatische Kontraste. Helft uns dabei, diesen einzigartigen Film Realität werden zu lassen und unterstützt uns ab dem 16. Juli auf Kickstarter. Für unsere Kickstarter-Supporter gibt es exklusiv bis zu 25% Rabatt auf die ersten Bestellungen!

Technische Spezifikationen