SEL-35F18F: Sony erweitert seine Vollformat-Objektivpalette um ein neues Weitwinkelobjektiv

Kompakte Abmessungen und ein geringes Gewicht zeichnen das neue lichtstarke Vollformatobjektiv von Sony aus. Damit bietet das FE 35mm F1.8-Objektiv hohen Komfort und Mobilität für verschiedenste Fotomotive und Fotosituationen. Das SEL-35F18F ergänzt die E-Mount Vollformat-Objektivpalette von Sony und ist ab August verfügbar.

Berlin, 09. Juli 2019. Ob Landschaftsaufnahmen oder Nachtaufnahmen, Schnappschüsse oder Lebensmittelfotografien – das neue Objektiv überzeugt mit einer hervorragenden Bildqualität mit einer maximalen Blende von F1.8 und extremer Schärfe bis in alle Ecken. Mit seinem leisen und präzisen Autofokus ist es für Film- und Fotoaufnahmen ideal. Aufgrund seiner geringen Größe ist das Objektiv für APS-C und für Vollformat-Kameras gleichermaßen geeignet. Es verfügt bei APS-C-Kameras über eine Brennweite von 52,5 mm, die perfekt für Schnappschüsse oder Porträtaufnahmen ist.

Kompakt und leicht – dabei hochauflösende und großformatige Vollformat-Leistung

Neben dem geringen Gewicht von 280 Gramm setzt auch die Abmessung mit einem Durchmesser von 65,8 mm und einer Länge von 73 mm einen neuen Standard für die kompakte Bauweise eines Objektivs mit großer maximaler Blende von F1.8.

Die neue optische Konstruktion verfügt über ein extrem asphärisches Element, welches Abbildungsfehler verhindert und eine hohe Auflösung über den gesamten Bildbereich gewährleistet. Die kreisförmige Blende besteht aus neun Lamellen und sorgt für ein schönes Bokeh. Die minimale Fokusentfernung von 0,22 m und die maximale Vergrößerung von 0,24x ermöglichen auch Aufnahmen im Nahbereich.

Vielseitige Steuerung und Handhabung für die verschiedensten Fotosituationen

Die Fokus-Halte-Taste und die AF/MF-Taste sind für ein schnelles Umschalten zwischen Autofokus und manuellem Fokus optimal am Objektiv platziert. Gleichzeitig ermöglicht der Fokusring mit linear ansprechender Fokuseinstellung eine exakte und rasche manuelle Fokussierung auf das Fotomotiv. Das staub- und feuchtigkeitsbeständige Design trägt dazu bei, dass das SEL-35F18F auch im Außenbereich vielseitig verwendbar ist.

Leiser Autofokus mit ausgezeichneter Tracking-Funktion

Das Objektiv verfügt über ein schnelles, genaues und leises linear-motorisches AF-Antriebssystem für einen präzisen Fokus für Filme und Fotos.

„Ein 35-mm-Objektiv ist ein Einstiegsobjektiv für viele Fotografen, da es aufgrund seiner Vielseitigkeit die richtige Wahl für die verschiedensten Arten von Aufnahmen ist“, so Yann Salmon-Legagneur, Director of Product Marketing for Digital Imaging bei Sony Europe. „Unser neues 35 mm FE-Objektiv kombiniert eine brillante Schärfe bis an den Bildrand mit einem leichten Design. Wir sind sicher, dass es sowohl Fotografen als auch Videografen und Filmemacher gleichermaßen begeistern wird.“

Unverbindliche Preisempfehlung und Verfügbarkeit

SEL-35F18F von Sony: 699,00 Euro

Verfügbarkeit: ab August 2019