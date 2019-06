Produktneueinführung OMNI Kreativ-Filter System

Würzburg, den 18.06.2019. Lensbaby, der Spezialist für hochwertige Spezial-Objektive, launched das neue Kreativ-Filtersystem OMNI. Dieses ist speziell entwickelt worden, um mit manuellen und Autofokus-Objektiven kreative Bild-Effekte zu erzielen.

Besondere Bild-Effekte, wie man sie z.B. durch das Halten eines Kristalles vor die Linse erreicht, werden immer wieder gerne für besondere und anspruchsvolle Aufnahmen eingesetzt. Diese Technik hat jedoch den Nachteil, dass sich ein Bild mit z.B. anderer Blende nicht wiederholen lässt, da die identische Position des Objektes vor der Linse nie 100% reproduzierbar ist. Dies ändert sich nun mit dem OMNI-Kreativ-System von Lensbaby. Es bietet Kontrolle und Wiederholbarkeit beim Fotografieren durch Kristalle, und andere von Lensbaby entwickelten Objekten. Es lassen sich beindruckende und überzeugende Bildeffekte erzielen, die sich auch mit anderen Kameraeinstellungen reproduzieren lassen, da die Objekte vor der Linse befestigt werden. Dieses einzigartige, professionelle System unterscheidet sich aktuell von allen derzeit auf dem Markt erhältlichen Kreativsystemen und ist darauf ausgerichtet, dass die Fotografen ihre vorhandene Ausrüstung weiter nutzen können.

„Das Fotografieren mit vor die Optik gehaltenen Gegenständen kann ganz besondere Effekte erzielen. Es ist jedoch schwierig, gleichzeitig ein Objekt vor das Objektiv zu halten, das Motiv zu fokussieren und die Kamera zu bedienen. Das kreative OMNI Filter-System bietet Video- und Fotografen einzigartige, variable und wiederholbare Bildeffekte“, sagte Craig Strong, Chief Creative Officer und Mitbegründer von Lensbaby. „Die Effektstäbe von OMNI lassen sich magnetisch anbringen, sind leicht einzustellen und bieten eine einfache, intuitive und elegante Lösung.“

Das kreative OMNI Filter-System verwendet einen relativ leichten Metallring, der auf das Filtergewinde des Objektivs geschraubt wird. Das System enthält drei Effektstäbe, die magnetisch am Filterring befestigt werden können und eine schnelle und einfache Positionierung an einer beliebigen Stelle an der Vorderseite des Objektivs ermöglichen.

„Dieses neuartige System bringt Lensbabys Streben nach kreativen Bildeffekten den Kameraenthusiasten näher, die nicht mit Lensbaby-Objektiven fotografieren“, sagt Strong. „OMNI ist kein anderes Kameraobjektiv. Es ist das ultimative Werkzeug, um künstlerische Kontrolle zu erlangen, während Sie mit Ihrem Motiv interagieren und Bilder machen.“

Das kreative OMNI Filter System ist ab Ende Juni für 109,95 Euro UVP erhältlich. Erweiterungspacks mit zusätzlichen Effektstäben werden kurz darauf verfügbar sein. Das erste Erweiterungspaket wird drei einzigartige Kristalle enthalten und für 55,99 Euro UVP im Einzelhandel und auf www.lensbaby.de erhältlich sein.

Details zum OMNI Filter System

Die Effekt-Kristallstäbe

Alle OMNI-Effektstäbe wurden von Lensbaby entwickelt, um außergewöhnliche, künstlerische Bild-Effekte direkt und reproduzierbar auf Knopfdruck zu erzielen.

Effekt-Kristall „Seepferdchen“

Mit seiner Vielzahl von Winkeln und Kanten bietet dieser einzigartig geformte Kristall endlose Möglichkeiten für komplexe Streulicht-, Lichtumlenkungs- und Strahlungsreflexionen.

Effekt-Kristall „Stretchglas“

Die große Oberfläche des Stretchglases eignet sich hervorragend zur Erzeugung heller Lichtstreifen und -strecken innerhalb eines Bildes. Fotografieren Sie durch die flachen und gebogenen Seiten oder in einem Winkel, um zufällige Reflexionen und Lichteffekte zu erzielen.

Effekt-Kristall „Regenbogen Film“

Der Rainbow Film ist ein einzigartiges Beugungsfeld, das reflektierende Regenbögen erzeugt, die von jeder hellen Lichtquelle abgesetzt sind.

Kompatibilität

Das kreative OMNI Filter System ist für die meisten hochwertigen Festbrennweiten und Zoom-Objektive auf dem Markt geeignet. Die Verwendung von Objektiven mit einer Brennweite von 35 mm oder mehr, ermöglicht ein optimales Aufnahmeergebnis. Bei der Nutzung von Objektiven mit einer Brennweite von weniger als 35 mm, sollten helle Blenden genutzt werden, um möglichst natürlich wirkende kreative Effekte zu erzielen.

Das OMNI System ist in zwei Versionen („Small“ und „Large“) erhältlich und umfasst Step-Up- oder Step-Down-Ringe für eine Reihe von Filtergewindegrößen.

OMNI Small

#466230

Originäre Größe: 58mm

Step-Down-Ringe: 49 mm, 52 mm, 55 mm

OMNI Large

#466237

Originäre Größe: 77mm

Step Down / Up-Ringe: 62 mm, 67 mm, 72 mm, 82 mm *

* Bei Verwendung des 82-mm Step-Up-Rings tritt Vignettierung bei Brennweiten von mehr als 50 mm auf. Objektive, die länger als 50 mm sind, werden höchstwahrscheinlich nicht vignettiert.

Lieferumfang: