KOMPAR: Der neue Foto-Trekking-Rucksack von Firmcam

Firmcam stellt den neuen Begleiter für längere Foto-Bergtouren vor. Der KOMPAR ist mit einem Kontaktrücken ausgestattet. Dieser verfügt, wie auch die ergonomisch geformten Schultergurte und der Hüftgurt, über ein besonders angenehmes 3D Mesh-Polster. Lage-Verstell- und Kompressionsriemen, sowie der Brustgurt (mit Signalpfeife) sorgen für eine optimale Anpassung des Rucksacks an den Wanderer. Alle Einstellungen sind dank der Easy-Pull-Gurte besonders einfach. Schwere Lasten verteilen sich ergonomisch und rückenschonend. Verschiede Zonen machen es leicht den KOMPAR entsprechend der geplanten Tour zu packen. Im oberen Bereich liegt das große Hauptfach, das durch eine Stoffmembran und einen Kordelzug vom Foto-Fach im unteren Bereich getrennt werden kann. So lässt sich das Volumen des KOMPARs immer an die jeweilige Trekking-Tour anpassen. Hier befinden sich ebenfalls ein gepolstertes Laptopfach, sowie ein Reißverschluss-Wertsachenfach. Das herausnehmbare Kamera-Inlett im Foto-Fach des KOMPARs verfügt über eine Seiten- und über eine Frontöffnung, die deckungsgleich mit den Öffnungsmöglichkeiten des Rucksacks sind. Somit ergibt sich ein Easy-Entry Kamerafach an der Seite, sowie ein leichter Überblick über das gesamte Equipment von vorne. Das Inlett bietet verstellbare, sehr gut gepolsterte Trennstege, die der Ausrüstung jederzeit besten Halt bieten. Zusätzlich befinden sich hier verschiedene Steckfächer und Taschen für kleinteiliges Zubehör. Natürlich lassen sich durch den modularen Aufbau Rucksack und Inlett auch getrennt voneinander nutzen.

Der gesamte KOMPAR Foto-Trekking-Rucksack bietet eine Vielzahl von Taschen und Befestigungsschlaufen. Z.B. für Wanderstöcke, Stativ und Wasserflachen. Besonders komfortabel sind die Taschen am Hüftgurt, in denen Smartphone und Co. Immer leicht zugänglich sind. Der KOMPAR ist aus ultraleichtem 4200D Ripstop Nylon gefertigt. Das Gewebe ist überaus strapazierfähig und von sehr geringem Gewicht. Das Material ist ideal für raue Einsatzgebiete. Zusätzlich wird der KOMPAR mit einem reflektierenden Schutz-Cover geliefert. Dieses befindet sich in einem speziellen Fach am Boden des KOMPARs.

Erhältlich ist der KOMPAR Foto-Rucksack z.B. über den www.audinova.de Webshop. Die UVP liegt bei 199,-€. Weitere Informationen auch unter www.firmcam.de.