Hasselblad: X1D Mark II kommt wohl nächste Woche +++ Nikon: Kleine Kamera der Z-Familie noch in diesem Jahr +++ Pentax: Halbformat DSLR mit 26 Megapixel in Arbeit? Sony: Neues zum Alpha-9-Nachfolger

Hasselblad hat offenbar die X1D Mark II fertig, Vorstellung bereits nächste Woche. Darauf deutet ein Countdown auf hasselblad.com hin, der die Zeit bis zum 19. Juni 2019, 14: Uhr CEST herunterzählt. Details über die neue Kamera sind bislang kaum durchgesickert. Spekuliert wird, dass die X1D Mark II mit demselben 100-Megapixel-Sensor bestückt sein könnte, wie die Fujifilm GFX100.

Nikon wird noch im Geschäftsjahr 2019 eine Mittelklasse-Spiegellose der Z-Familie vorstellen. Das das berichtet das japanische Wirtschaftsmagazin Nikkei. Die Kamera soll der „100.000 Yen“-Klasse angehören, also etwa zwischen 820 und 1650 Euro kosten. Das deckt sich mit Fotos eines entsprechenden Prototyps, die immer wieder im Netz kursieren. Demnach würde der Kamera das Schulterdisplay fehlen.

Von Pentax könnte es eine neue Halbformat-DSLR mit 26 Megapixel geben. Den Sensor würde Sony beisteuern, und zwar denselben wie in der Fujifilm X-T30 (jedoch mit klassischer Bayer-Matrix anstelle des X-Trans-Patterns). Noch soll sich das Projekt allerdings in einem frühen Stadium befinden. Ob’s dieses Jahr noch was wird mit einer neuen Pentax-APS-C-DSLR? Unklar.

Sony arbeitet bereits eifrig an einem Nachfolger der Alpha 9. Das geht aus einem Interviewhervor, das Yasuyuki Nagata, Chef der Wechselobjektiv bei Sony, kürzlich dem amerikanischen Magazin DPReview gegeben hat. Demnach wurde das neue 600mm F4 OSS GM ganz klar auch im Hinblick auf kommende Kameragenerationen entwickelt. Die nächste Alpha 9 dürfte Yasuyuki Nagata zufolge leichter und schneller werden und sich einfacher handhaben lassen.