Voigtländer 21mm / 1:1,4 Nokton asphärisch E-Mount

Die Konstruktion für unser 21mm / 1:1,4 Nokton asphärisch E-Mount haben wir ganz neu aufgesetzt und an technischer Finesse nicht gespart: unser Ehrgeiz dabei ist, in der Klasse der Superweitwinkel-Objektive neue Maßstäbe zu setzen.

Hauptmerkmale

Exklusiv entwickelt für Sony E-Mount-Vollformat mit elektronischer Übertragung

Optische Höchstleistung durch Verwendung asphärischer Linsenoberflächen bei hoher Lichtstärke

Minimale Fokusentfernung von 25 cm

Manueller Fokus für präzise Einstellung mit Fokus-Peaking

Der aufwendige optische Aufbau besteht aus insgesamt 13 Elementen in elf Gruppen. Neben der Verwendung von zwei Linsenelementen mit asphärischen Oberflächen kommt jetzt auch ein „Floating Element“zum Einsatz, was uns ermöglicht, eine hervorragende Abbildungsqualität über den gesamten Fokussierungsbereich von der Nahgrenze bis unendlich zu gewährleisten. Die asphärischen Linsen sorgen für eine verzerrungsfreie Bildgebung und helfen chromatische Aberrationen zu vermeiden. Darüber hinaus konnte durch dieses optische Design trotz der hohen Lichtstärke eine kompakte Bauform erzielt werden.

Die Nahgrenze von nur 25 cm sorgt in Verbindung mit der Lichtstärke von F1.4 für eine geringe Tiefenschärfe und erzeugt somit ein wunderschönes, sanft verlaufendes Bokeh. Die Blende lässt sich in 1/3-Stufen einstellen, kann aber durch einen Umschaltmechanismus auch auf komplett stufen- und somit lautlos gestellt werden. Das Objektiv verfügt über elektrische Kontakte, sodass alle relevanten Bildinformationen in den EXIF-Daten abgespeichert werden. Die Fokus-Peaking Funktion verhilft auch in schwierigen Situationen zu einer präzisen und korrekten Scharfstellung.

Dieser neue Spezialist aus der Voigtländer E-Mount Range ist wie gewohnt äußert robust ausschließlich aus Metall und Glas gefertigt und besticht neben der exzellenten Verarbeitungsgüte auch durch ein relativ niedriges Gewicht von nur 560 g. Somit bleibt das neue Voigtländer 21mm / 1:1,4 Nokton asphärisch E-Mount ein stets angenehmer Begleiter bei allen Fototouren.

Im Lieferumfang enthalten ist eine Gegenlichtblende, die zur einfacheren Aufbewahrung auch umgekehrt am Objektiv angebracht werden kann.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1399,- Euro, die Erstauslieferung beginnt Ende Juni 2019.