Von Nikon ist ein Patent aufgetaucht, das eine spiegellose Systemkamera mit einem neuartigen Bildsensor beschreibt. In ihm sind ein vollelektronischer Verschluss (Global Shutter und Phasenvergleichs-Autofokus via „Dual Pixel“-Technik vereint.

Ausgegraben hat das Patent NikonEye, es soll bereits im Januar 2018 veröffentlicht worden sein. Theoretisch ließe sich ein Bildsensor mit „Global Shutter“ und „Dual Pixel“-Autofokus zwar auch in einer klassischen DSLR einsetzen. Die Schemazeichnung zum Patent siehe unten) zeigt laut NikonEyes indes eindeutig eine Systemkamera mit Videosucher. Ob Nikon die in der Patentschrift beschriebene Technik in der kommenden Spiegellosen umsetzen wird, ist unklar. Erwartet wird Nikons erste Profi-Spiegellose zur photokina im November.