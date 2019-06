Digitale Sofortbildkamera und mobiler Hosentaschendrucker im frischen Kodak Design

Köln, 05.06.19 Mit der digitalen Sofortbildkamera Kodak Smile und dem Kodak Smile Hosentaschendrucker kommen gleich zwei Kodak Produktneuheiten nach Deutschland. Die Kodak Smile Kamera verbindet ein cooles, modernes Design mit den Features der digitalen Sofortbildtechnologie. Mit nur einem Knopfdruck wird der Moment eingefangen, ausgedruckt und digital gespeichert. Der mobile Kodak Smile Sofortbilddrucker setzt hingegen auf AR (augmented reality / erweiterte Realität) und Smartphone-Konnektivität. So können Nutzer Videos vom eigenen Smartphone in Fotos einbinden. Wird ein Schnappschuss über den Kodak Smile Drucker ausgedruckt, sind die Videoinformationen im Foto enthalten. Sobald nun das Sofortbild durch ein Smartphone mit der Kodak Smile App gescannt wird, ist das Video auf dem Handy sichtbar. Kurze Videos mit Liebesnachrichten oder lustigen Geschichten transportieren Eindrücke und Gefühle, die das klassische Sofortbild bisher nur erahnen lässt.

„Mit den neuen Kodak Smile Sofortbildprodukten verbinden wir die Freude am ausgedruckten Sofortbild mit den digitalen Möglichkeiten, an die wir uns gewöhnt haben“, sagt Joel Satin, Vizepräsident der Global Brand Licensing Abteilung der Eastman Kodak Company. „Beide Produkte überzeugen durch eine einfache Bedienung, Spaß bei der Nutzung und innovative Features zu einem günstigen Einstiegspreis. Mit dem Kodak Smile Sofortbilddrucker nutzen wir die neuen Möglichkeiten der AR-Technologie und erweitern das Foto mit interaktiven Elementen aus dem Bewegtbild.“

Die digitale Sofortbildkamera Kodak Smile sowie der Kodak Smile Sofortbilddrucker sind für einen Preis von jeweils 119,99 Euro (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers) ab sofort im Elektronik-und Onlinehandel erhältlich. Weitere Informationen unter kodakphotoplus.com.

Zusätzliche Produktinformationen

Kodak Smile – Die digitale Sofortbildkamera im coolen Design

Die 10-Megapixel-Kamera verbindet das nostalgische Sofortbild mit der tintenfreien ZINK Zero-Ink Drucktechnologie und einem modernen, schlanken Design. Um die Kamera einzuschalten und die Linse zu öffnen, wird die Kodak Smile einfach zur Seite aufgeschoben. Über den LCD-Bildsucher wird das gewünschte Motiv ins Auge gefasst und mit nur einem Knopfdruck eingefangen. Zuvor können Nutzer entscheiden, ob das Foto sofort ausgedruckt oder der Druckvorgang erst nachträglich gestartet werden soll. Da die Bilder digital gespeichert werden, können sie noch einmal angesehen und mit Filtern und Rahmen bearbeitet werden. Die Kodak Smile Sofortbildkamera verfügt über einen 10-Sekunden-Selbstauslöser, einen automatischen Blitz und einen microSD-Kartenslot zur Erweiterung des internen Speichers.

Kodak Smile – Der digitale Sofortbilddrucker für unterwegs

Mit dem mobilen Sofortbilddrucker Kodak Smile werden Smartphone-Schnappschüsse zu Sofortbildern zum Anfassen. Der Drucker lässt sich per Bluetooth und der kostenfreien Kodak Smile App mit Smartphones und Tablets verbinden und druckt Fotos in weniger als einer Minute aus. Die App ist kompatibel mit allen iOS und Android-Geräten. Zur individuellen Gestaltung stehen in der App zahlreiche kreative Bearbeitungsmöglichkeiten, Filter, Rahmen oder Sticker zur Verfügung. Außerdem öffnet die neue Kodak Smile App das Sofortbild für AR-Funktionen. So können Nutzer Videos mit einer Länge von bis zu 30 Sekunden vom eigenen Smartphone in Fotos einbinden. Wird ein Schnappschuss über den Drucker ausgedruckt, sind die Videoinformationen im Foto enthalten. Sobald nun das Sofortbild durch ein Smartphone oder Tablet mit der Kodak Smile App gescannt wird, ist das Video auf dem Endgerät sichtbar. Nutzer haben somit die Möglichkeit kurze Botschaften und Eindrücke über ein klassisches Sofortbild weiterzugeben.