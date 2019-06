PhotoKlassik III-2019: Der klassische Fotosommer 2019 startet durch

Königswinter, im Juni 2019. Lese-/Sonnenbrille auf und ab in den Liegestuhl – die neue Ausgabe PhotoKlassik III.2019 ist endlich da – voller spannender, interessanter Beiträge rund um unser Herzensthema analoge Fotografie.

Analoge Technikfans können sich über unseren Service-Artikel zu Reparaturdiensten für analoge Kamerasfreuen. Nicht selten werden alte Schätze wiederentdeckt und wollen wiederbelebt werden. Doch wer kann sie wieder instand setzen, und was kostet das? Wir haben einen Überblick und eine Bestandsaufnahme zu Werkstätten deutschlandweit vorbereitet.

Unser Autor Thomas Gade stellt außerdem die wegweisenden klassischen Pentax-SLRs mit K-Banjonett der 1970er und 1980er vor und gibt euch wertvolle Tipps zum Gebrauchtkauf an die Hand. Des Weiteren stellen wir euch den interessanten und sehr praktischen Vivitar-Makro-Konverter vor – eine Kombination aus Telekonverter für die Brennweiterverlängerung und Zwischenringe für den Makrobereich.

Es tut sich derzeit viel in der Analogwelt. Daher beschäftigen wir uns ausführlich mit der neu gegründeten Tetenal 1847 und versuchen die Entwicklungsrichtung von Kodak Alaris zusammenzufassen. Einen sehr interessanten und lehrreichen Blick hinter die Kulissen gewährt uns das Traditionsunternehmen JOBO International.Johannes Bockemühl-Simon, Enkel des Firmengründers, führt durch die geschichtsträchtigen Produktionsstätten.

Da Fotografie aber nicht nur Wissen, sondern auch Praxis bedeutet, widmet sich diese Ausgabe der PhotoKlassik auch den Themen Kalibrierung des Belichtungsmessers, Edeldruckverfahren wie Cyanotypie und Abumindruck, Starter Kit für Laboreinsteiger, Digitalisierung von Negativen und Diapositiven mithilfe von Trommelscannern und beleuchtet den angesagten Pastell-Look. Nicht verpassen sollten Analogfotografen außerdem den ersten Teil der Marktübersicht zu aktuell erhältlichem Filmmaterial. Gert Koshofer hat die aktuellen Farbfilme und Bezugsquellen aufgelistet (die Schwarzweißfilme folgen in der PK IV.2019).

Ein wahrer Augenschmaus und sehr inspirativ sind unsere abwechslungsreichen Portfolios. So zeigen wir die dokumentarischen Schwarzweißaufnahmen von Manuello Paganelli – der sich von Ansel Adams inspiriert – der künstlerischen Fotografie verschrieben hat. Künstlerisch wertvoll sind auch die surrealen Aktfotografien von Karin Székessy, die den weiblichen Körper in feinsinnigen Kompositionen und Bildideen in Szene setzte. Hoch in die Lüfte bringen uns die einzigartigen vertikalen Panoramen von Ulrich Ackermann, die einen völlig neuartigen Blick auf die Dolomiten ermöglichen. Inspiration pur!

All diese und viele weitere spannende Themen findet ihr in der neuen Ausgabe PhotoKlassik III-2019, die ab 4. Juni im gut sortieren Zeitschriftenhandel oder unter photoklassik.de zu erhalten ist. Das bereits 2012 gegründete Print-Magazin erscheint vierteljährlich im Verlag IMH Imaging Media House. Das Einzelheft kostet 9,80 Euro, das Jahresabonnement (4 Ausgaben) kostet 39,20 Euro (Studenten: 29,40 Euro).

Weitere Informationen und Bestellungen: photoklassik.de