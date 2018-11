DSLR ist out, spiegellosen Systemkameras gehört die Zukunft. Doch wer jetzt auf Spiegellos umsteigt, braucht Orientierung: Welche Kamera ist die geeignete? Was sollte man beim Fotografieren mit der Spiegellosen beachten? Welches Angebot ist besonders zukunftssicher? Diese Fragen und noch viel mehr will „Das große Systemkamera-Handbuch 2019“ beantworten.