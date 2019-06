More power of small: Profoto B10 Plus

Dank des B10 Plus können Sie Probleme bei On-Location-Shootings vergessen und sich ganz auf die Möglichkeiten konzentrieren.

05.06.2019

Bei On-Location-Shootings müssen Sie Entscheidungen treffen.

Größtenteils geht es dabei um die Entscheidung, wie viel Equipment Sie mitnehmen und wie viel zurückbleiben muss.

Denn wenn Sie beispielsweise auf einer Hochzeit fotografieren, können Sie es sich nicht leisten, dass Ihre Ausstattung Sie ausbremst. Und wenn die Location sehr abgelegen ist, können Sie einfach nicht allzu viel tragen. Es endet dann meist mit einem Kompromiss.

Wir von Profoto haben für Kompromisse allerdings nicht so viel übrig. Das hat uns dazu bewogen, den Profoto B10 zu entwickeln – und jetzt auch seinen etwas größeren Bruder, den Profoto B10 Plus.

„Wie der Profoto B10 ist auch der B10 Plus ein wirklich kleiner Blitz“, erklärt Göran Marén, Produktmanager bei Profoto. „Er ist in etwa so groß wie ein großes Objektiv. Das bedeutet, er passt zusammen mit dem restlichen Equipment in Ihre Tasche. Außerdem ist er kabellos und leicht, sodass Sie ihn an jeden Ort mitnehmen und überall aufbauen können.“

Obwohl er so klein und leicht wirkt, hat es der Profoto B10 Plus ganz schön in sich. Der B10 Plus ist doppelt so leistungsfähig wie der B10 und zehnmal leistungsfähiger als ein Aufsteckblitz. Die Qualität seines Lichts ist genauso, wie Sie es von einem Profoto-Blitz erwarten: völlig natürlich mit einem wunderschön weichen Lichtabfall.

Der B10 Plus bietet darüber hinaus leistungsfähiges Licht für Foto- und Videoaufnahmen. Zudem ist die Bedienung extrem einfach. Über einen gesonderten Regler auf dem übersichtlichen Bedienfeld des B10 können Sie sowohl Helligkeit als auch Farbtemperatur einstellen, bis das Licht perfekt auf das Umgebungslicht abgestimmt ist.

„Der B10 Plus nutzt den gleichen Stativadapter und den gleichen Akku wie der B10“, ergänzt Göran. „Der Stativadapter lässt sich schnell entfernen, sodass Sie den B10 Plus auf jedem Kamerastativ anbringen können. Genauso schnell lässt sich der Akku wechseln, aber Sie können ihn auch laden, während Sie ihn nutzen.“

Unser kompromissloses Konzept setzt sich mit dem großen Sortiment an kompatiblen Profoto-Lichtformern fort. Die kompakte und leichte OCF-Reihe von Profoto ist die perfekte Wahl für die Lichtgestaltung bei On-Location-Shootings. Und wenn das noch nicht reicht, hält die volle Profoto-Reihe weitere 120 Lichtformer für Sie bereit.

Die Steuerung des B10 als Off-Camera-System ist ebenfalls unkompliziert. Sie können den B10 Plus kabellos über jede Profoto Air-Funkfernbedienung sowie vom Profoto A1oder A1X aus auslösen und steuern. Funkfernbedienungen sind für alle gängigen Kameramarken erhältlich.

Außerdem profitieren Sie von der intelligenten Konnektivität mit der Profoto-App. Wenn Sie den B10 Plus mit der Profoto-App verbinden, können Sie alle Einstellungen von Ihrem Smartphone aus aufrufen und steuern, mit Ihrem Smartphone kreative Aufnahmen machen und die neuesten Updates herunterladen.

Wie sein etwas kleinerer Bruder, der B10, ist der B10 Plus ein starkes Licht im kleinen Format. Durch seine zusätzliche Leistungsfähigkeit bietet er enorm viele Möglichkeiten.

Göran meint abschließend: „Wir nennen es ,More power of small‘, denn dieser Blitz eröffnet Ihnen noch mehr kreative Möglichkeiten für die Lichtgestaltung. Er gibt Ihnen die Gelegenheit, Ihrer Vorstellungskraft überall freien Lauf zu lassen.“

Der Profoto B10 Plus – Kompromisse können Sie vergessen.