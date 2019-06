Fujifilm beruft Bart van den Berg zum European Sales and Marketing Director für das Fotolabor-Segment

Willich, 20. Mai 2019 – Seit dem 01.04.2019 betreut van den Berg als European Sales and Marketing Director die Fotolabor-Sparte FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS. In seiner Verantwortlichkeit liegt die Forcierung des Photofinishing- Business in Europa mit Fokus auf Deutschland und BeNeLux.

Mit Bart van den Berg gewinnt Fujifilm einen erfahrenen Marketing and Sales Director – er blickt bereits auf eine langjährige Karriere in Sales & Marketing zurück: der 37-Jährige war bereits in verschiedenen Marketingpositionen bei multinationalen Unternehmen in der Handwerksindustrie, Klebstofftechnologie sowie einem Consumer Electronics-Unternehmen tätig. Zuletzt war van den Berg Sales Director bei einem internationalen Kindersitz-Hersteller für die DACH-Region.

Der gebürtige Niederländer nennt sowohl die Niederlande als auch Deutschland sein Zuhause und bringt somit nicht nur Expertise, sondern auch die Nähe zu den beiden Headquarters von FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS im niederländischen Steenbergen und im deutschen Willich mit zu Fujifilm.

In seiner neuen Funktion wird van den Berg den Bereich Sales & Marketing der Laborsparte von Fujifilm in Europa leiten und für die weitere Forcierung des Photofinishing-Business zuständig sein. Sein Fokus wird auf den Kernmärkten Deutschland und den BeNeLux- Staaten liegen. „Mit marketingstrategischen Maßnahmen soll van den Berg unseren Anteil am wachsenden Imaging- und Photofinishing-Markt weiter ausbauen und das große Potenzial haptischer Fotoprodukteausschöpfen“, so Antoon Nuiten, Geschäftsführer von FUJIFILMIMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS. „Des Weiteren wird van denBerg sich dem Ausbau des dynamischen Retailgeschäfts annehmen undWachstum über andere Kanäle generieren.“

Für den deutschen Markt wird Manfred Rau, Leiter Marketing bei FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS GmbH & Co. KG, weiterhin Ansprechpartner für Marketing bleiben.