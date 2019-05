Neuheit von ADOX: CAPTURA Staubbinde-Technologie

Das Film-Revival nimmt an Fahrt auf, und ADOX reagiert darauf mit der Erweiterung und Modernisierung seiner Produktionskapazitäten sowie neuen Produkten.

Die neue ADOX-Fabrik in Bad Saarow hat die Produktion aufgenommen und es konnten nun endlich Projekte umgesetzt werden, welche schon lange vorbereitet worden waren.

Dazu zählt die innovative CAPTURA Staubbinde-Technologie:

Pulverchemie hat den grundsätzlichen Nachteil beim Ansatz zu stauben und so nicht nur das Labor zu verunreinigen, sondern sie kann auch in die Lunge des Fotografen gelangen. Das kann bei hoher Belastung bis zu Gesundheitsschädigungen führen. Daher hat ADOX die CAPTURA Staubbinde-Technologie entwickelt um Pulverchemie beim Ansatz so sicher wie Flüssigchemie zu machen.

Das Pulver sieht jetzt „nass“ aus wenn es aus der Packung kommt, aber es ist nicht nass. CAPTURA bindet das Pulver, verhindert die Staubbildung und löst sich später vollständig (unbemerkt) in Wasser auf.

CAPTURA ist unschädlich, biologisch abbaubar und wasserlöslich. Nachem es den Staub gebunden hat „verschwindet“ es. CAPTURA hilft auch das Pulver nicht verklumpen zu lassen.

Das erste Produkt mit CAPTURA ist ADOX ADOFIX P II, ein Express-Fixierbadpulver auf Ammoniumthiosulfatbasis. ImVergleich zum Vorgängerprodukt konnten folgende Verbesserungen eingeführt werden:

homogeneres Pulver mit weniger Verklumpungsneigung

die neue ADOX CAPTURA Staubbinde-Technologie (die Chemie riecht nicht mehr und staubt nicht beim Einrühren)

bessere Vermischung der Komponenten

Aluminium-Verbundbeutel für erhöhte Haltbarkeit.

Die CAPTURA Staubbinde-Technologie wird in Zukunft auf weitere Produkte ausgeweitet werden.

ADOX-Produkte sind bei Fotoimpex erhältlich: www.fotoimpex.de