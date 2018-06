Canon I: Kommt EOS M5 Mark II zur photokina? +++ Canon II: Nächstes 18-55mm möglicherweise mit integriertem Display +++ Olympus ohne klassischem Messestand auf der photokina 2018 +++ Zeiss werkelt offenbar am Batis 2.0/40 für Sony E-Mount

Canon und die vermutete professionelle Spiegellose hält die Hitze hoch in der Gerüchteküche. Und sei es, dass sich gerade alles um eine EOS M5 Mark II zur photokina im September dreht. Fakten dazu sind allerdings äußerst vage. Bei Canonwatch spekuliertman, die EOS M5 Mark II könne einen 24-Megapixel-Sensor mit „Dual Pixel Auto Focus“ haben.

Und noch einmal Canon: Die nächste Version des 18-55mm-Kit-Objektivs könnte mit einem Display ausgestattet sein. Ein entsprechendes Patent hat The New Camera enthüllt. Darin geht es zwar eigentlich um die elektronische Korrektur chromatischer Aberration – aber die Skizze zur Patentschrift zeigt eben auch ein Objektiv mit Display. Neu wäre das übrigens nicht bei Canon, auch das 2016 vorgestellte EF 70-300mm 1:4-5,6 IS II USM ist mit einem Display ausgestattet.

Olympus nicht mit eigenem Stand auf der photokina 2018 – das melden gleich mehrere Rumor-Seiten diese Woche unabhängig voneinander. Und leiten daraus ab, dass es auch keine neue Kamera von Olympus zur photokina geben wird, auch keine OM-D E-M5 Mark III.

Stimmt’s? photoscala hat nachgefragt: Ja, Olympus verzichtet dieses Jahr in Köln auf einen klassischen Messestand – das hat Pressesprecherin Elisabeth Claußen-Hilbig uns gegenüber bestätigt. Präsent ist Olympus natürlich dennoch auf der kommenden photokina, wie angekündigt mit dem Perspective Playground. Daraus lässt auf keinen Fall ableiten, dass Olympus keine neue Kamera präsentieren wird. So wurden etwa die Pen-F oder die OM-D E-M10 Mark III beide im Rahmen einer Playground-Eröffnung vorgestellt.

Zeiss könnte noch diesen Sommer ein Batis 40mm f/2.0 bringen. Das wollen die Gerüchteköche von Sonyalpha Rumors erfahren haben. Und nennen auch schon ein paar technische Daten: Nahdistanz 24 cm, Filterdurchmesser 67 mm, Distagon-Layout.

