YouDesign Photo Book: Glücksmomente zum Anfassen

Mit freier Druckereiwahl – Erinnerungen an Urlaube, Familienfeste, Feiertage oder Hochzeiten in einem individuellen Fotobuch festhalten

Potsdam, im Mai 2019 – Die Hochzeits- und Urlaubssaison steht unmittelbar bevor. Fotobücher als Andenken oder persönliche Geschenke für das Brautpaar sind auch heute noch der absolute Klassiker. Die Softwarelösung YouDesign Photo Book von AquaSoft gibt hier Einsteigern und Profis umfangreiche Baukastensysteme zur freien Gestaltung eigener Buchlayouts. Das Fotobuch-Tool bietet 300 anpassbare Bildelemente sowie hunderte Dekorationselemente, die individuell hinzugefügt werden können. Je nach Geschmack kann der entsprechende Hintergrund gewählt werden, der die eigenen Aufnahmen noch besser in den Vordergrund stellt. Witzige Anekdoten vergangene Reisen oder persönliche Widmungen für das Hochzeitspaar lassen sich ebenfalls problemlos integrieren und mit den Bildern verknüpfen. Ein wesentlicher Vorteil von YouDesign PhotoBook: Im Vergleich zu anderen Anbietern ist der Anwender nicht an eine Druckerei gebunden und kann somit selbst bei der Abnahme großer Stückzahlen den besten Preis für sich finden.

Mit YouDesign Photo Book lassen sich unvergessliche Erinnerungen in einem einzigartigen Geschenk festhalten. Nicht nur Einsteiger, auch Profi-Fotografen, die beispielsweise Hochzeitsbücher auf Kundenwunsch anfertigen, vertrauen auf die Software-Lösung von AquaSoft. Die Bilder lassen sich per Drag & Drop auf die Buchseiten setzen und können – für den Anwender übersichtlich – in einer Ablage gesammelt werden. Aus derzeit zwanzig Vorlagen kann das entsprechende Layout gewählt werden. „In der Pro-Version haben wir zusätzliche Features wie Layout-Werkzeuge, exklusive Designeinstellungen sowie Feineinstellungen mit numerischer Eingabe für Fotogröße, Drehung und Koordinaten integriert“, erklärt Steffen Binas, Geschäftsführer der AquaSoft GmbH. Die Duplikation einer oder mehrerer Seiten erfolgt ebenfalls im Handumdrehen.

Jedes Fotobuch individuell anpassbar

Wurden früher Fotoalben mit Stickern versehen, bietet die Software individuelle Gestaltungselemente wie beispielsweise ein Emoji-Baukasten, der dem aktuellen Trend folgt. Mit YouDesign Photo Book ist auch das Bastelhobby Scrapbooking möglich – und zwar digital. Die Fotos werden mit Aufklebern und anderen passenden Dekorelementen verziert und verleihen ihnen so eine künstlerische Gestaltung der besonderen Art. Bei Bedarf kann das Fotobuch auch mit persönlichen Widmungen oder Textpassagen versehen werden. Dem Anwender steht eine Vielzahl von Schriftarten in unterschiedlichen Größen zur Verfügung. Ein wenig Nostalgie gefällig? Mit YouDesign Photo Book lassen sich Urlaubsfotos sogar in Polaroid-Optik darstellen. Weiterhin ist die Auswahl von Rahmen und zahlreicher Filtereffekte möglich, welche die Erinnerungen an die Hochzeit oder das große Familienfest noch einmal aufleben lässt und das Fotobuch zu einem ganz persönlichen Geschenk macht.

Kostenvorteile dank freier Druckereiwahl

Ist das Fotobuch gestaltet, kann es als PDF exportiert, selbst ausgedruckt oder in einem Druck-Shop professionell entwickelt werden. In der Pro-Version ist die Ausgabe samt Auflösung und Schnittmarken individuell konfigurierbar. Eine Bindung zwischen Gestaltungsprogramm und Druckerei besteht nicht. „Unsere Kunden können selbst entscheiden, in welcher Qualität, Papierstärke und mit welchen Glanzeigenschaften die Fotobücher entwickelt werden. Diese Freiheit bietet gerade bei Mehrfachbestellungen enorme Kostenvorteile“, so Steffen Binas.

Verfügbarkeit und Preise

Das Fotobuch-Tool AquaSoft YouDesign PhotoBook kostet 47 Euro inkl. MwSt. Die Pro-Version mit erweitertem Funktionsumfang ist für 97 Euro Euro inkl. MwSt. erhältlich. Weiterführende Informationen unter: https://www.aquasoft.de/