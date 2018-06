Lowepro präsentiert: Die neue Nova 200 AW II. Mehr Platz. Gleicher Schutz.

Schützend. All Weather AW Cover™, wasserdichter Reißverschluss und umfangreiche Polsterung bieten erstklassigen Schutz.

Anpassbar. Flexible Inneneinteilungen sorgen für eine sichere, individuelle Equipment-Lösung.

Tragbar. Perfekte Aufbewahrung und Zugänglichkeit, zu Hause und vor Ort.

Köln, im Juni 2018 – Lowepro, erfahrener Hersteller von Kamerataschen, Rucksäcken und Trolleys zum Schutz von fotografischem und digitalem Equipment, präsentiert die nächste Version der beliebten Nova-Reihe. Die Nova-Umhängetasche ist seit Jahren die beliebteste Foto-Tasche auf dem Markt. Das neuste Modell Nova 200 AW II bietet Verbesserungen in Bezug auf Stoff und Form, während sie dem großartigen Schutz und den Premium-Funktionen des ursprünglichen Designs treu bleibt. Das effiziente Format und der einfache und schnelle Zugriff eignen sich perfekt für DSLRs, spiegellose Systemkameras und kompakte Foto-Drohnen.

Effizienter Stauraum im Innenleben

Die Nova 200 AW II ist ein wahres Platzwunder und gleichzeitig ein Fliegengewicht: Die 1,2 kg leichte Tasche bietet Platz für ein bis zwei DSLR-Kameras sowie drei bis fünf Objektive bis 105mm sowie zwei Blitze. Die Außenmaße der Tasche sind 39 x 26 x 24.5 cm (B x T x H), die Innenmaße 34.5 x 18.5 x 20 cm.

Ein herausragendes Merkmal der Nova 200 AW II ist der besonders effiziente Stauraum, der Fotografen erlaubt, die Innenaufteilung ihrer Kameratasche individuell zu gestalten. Zahlreiche zusätzliche Fächer schützen die Inhalte dabei: Die Innentaschen bieten beispielsweise Platz für Handy und Speicherkarten, die Reißverschlusstasche im Taschen-Deckel beherbergt kleinere persönliche Gegenstände. Die gepolsterten Trennwände separieren Objektive, Filter und Blitz. In der Fronttasche können Batterien, Akku-Ladegerät und Kabel verstaut werden. Ein Schlüsselbund lässt sich ebenfalls bequem und sicher an der Tasche fixieren. Eine flache Reißverschlusstasche auf der Rückseite schafft sicheren Platz für wichtige Ausweisdokumente, die Trolley-Schlaufe erleichtert eine bequeme Befestigung am Koffer. Ergänzt werden die Staumöglichkeiten durch zwei seitliche Netztaschen für die Aufbewahrung von Schulterriemen oder den schnellen Zugriff auf kleinere Gegenstände.

Patentierter Schutz vor Witterungen

Das im Lieferumfang enthaltene All Weather cover™ ist jetzt noch einfacher angebracht und sichert die Tasche in Sekundenschnelle vor Witterungsbedingungen. Ein verstellbarer, abnehmbarer Schultergurt mit dick gepolstertem Anti-Rutsch-Pad, sowie der neue robuste und verstärkte Griff sorgen für einen bequemen Tragekomfort.

Verfügbarkeit

Die Lowepro Nova 200 AW II ist ab sofort im Handel und unter www.lowepro.com in den Farben Schwarz und Mica/Pixel Camo erhältlich. Die UVP liegt bei 99,95 €.