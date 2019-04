kalahari KAAMA LS-Serie – Fototaschen aus Softleder

Zeitlose Optik gepaart mit unvergleichbarer Robustheit und überzeugender Variabilität: So präsentiert sich die kalahari KAAMA Taschen-Serie aus naturbelassenem, ölgewaschenen Leder mit einem hohen Wieder- erkennungswert den Liebhabern exklusiven Kamerazubehörs. Ein puristischer Vintagelook – durch die einzigartige Patina – macht jedes Modell zum Unikat und strahlt individuelle Persönlichkeit aus. Form und Funktion unterstreichen die grenzenlose Alltagstauglichkeit. Für jede Art der Kameraausrüstung, von der hochwertigen Kompaktkamera bis hin zur professionellen Spiegelreflexkamera, bietet die kalahari KAAMA Taschen-Serie den nötigen Schutz bei grenzenloser Flexibilität.

Das naturbelassene weiche Rindsleder der KAAMA LS-Serie wird in einem schonenden Prozess gegerbt, um den einzigartigen, softigen Touch zu erhalten.

Durch die Veredelung mit Ölen und Wachsen erhält man das widerstandsfähige Used-Leder, welches auch Sie überzeugen wird. Die komplette Palette der kalahari KAAMA Taschen, sowie viele weitere Modelle rund um die Fotografie, finden Sie auch unter www.kalahari.de.

kalahari KAAMA LS-30 Fototasche

Die LS-30 ist dank des asymmetrischen Überwurfdeckels ein echter Hingucker und nimmt die Systemkamera mit angesetztem Objektiv plus ein Blitzgerät und/oder ein weiteres Objektiv bestens geschützt auf. Die Platzeinteilung ist mit den beiden Klettwänden frei wählbar. Das robuste Leder verleiht der Tasche einen eleganten Charme und passt optimal zu den vielen kleinen Details der Tasche. Zwei kleine Zubehörfächer vorne (eines mit Überwurfdeckel und Magnetverschluss) und zwei schmale Reißverschlussfächer bieten Platz für viele Utensilien rund um die Kamera.

kalahari KAAMA LS-31 Fototasche

Wer seine System- oder DSLR-Kamera chic und edel transportieren möchte, ohne auf Komfort und Schutz verzichten zu müssen, der findet mit der LS-31 einen Freund fürs Leben. Die Fototasche mit optimalen Innenmaßen nimmt die Kamera plus Blitzgerät und ein zweites Objektiv spielend im geräumigen Hauptfach auf. Große Zubehörfächer an Front- und Rückseite eignen sich für Alles, was für eine Fototour benötigt wird – Ersatzakkus, Speicherkarten, Batterien und Reinigungsutensilien. Das hintere Zubehörfach kann zudem auf Reisen als praktische Trolleydurchführung verwendet werden. Hierzu wird das Fach geleert und beide Reißverschlüsse einfach geöffnet. Der große Überwurfdeckel in außergewöhnlicher Stufenform wird mit einer breiten Schnalle gesichert.