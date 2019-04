Brücke zwischen analog und digital: CULLMANN vertreibt Polaroid Originals

Langenzenn, 29.03.2019 – Neue Partnerschaft: CULLMANN ist ab April 2019 Distributor der bekannten Trendmarke POLAROID ORIGINALS

Der Zubehörspezialist CULLMANN weitet sein breites Sortiment für den deutschen Vertrieb weiter aus. Nachdem im Jahr 2018 die exklusive Distribution von KENKO, LEXAR, HYPER und ZHIYUN bekanntgegeben wurde, erfolgt nun die Bekanntmachung, dass die CULLMANN Handelspartner ab April 2019 Sofortbildkameras, Filme und Zubehör von POLAROID ORIGINALS beziehen können. Zusammen mit dem eigenen breiten CULLMANN Sortiment hat die CULLMANN GERMANY GmbH nunmehr sechs bekannte Marken im Portfolio.

Mit großer Freude hat der Fotomarkt vernommen, dass die Sofortbild Ikone POLAROID ORIGINALS wieder zurück ist. Zunächst wurde vor über einem Jahr die neue OneStep2 Kamera am Markt eingeführt. Zur IFA 2018 erfolgte dann die Vorstellung der neuen OneStep+ Kamera, die mit einer App direkt mit dem Smartphone verbunden werden kann. Passend hierzu wurden die Filme vorgestellt. Zahlreiche Neuheiten werden noch folgen.

Für CULLMANN ist die Kooperation mit POLAROID ORIGINALS eine sehr interessante und sinnvolle Erweiterung des Portfolios.

Günter Kiener, Geschäftsführer von CULLMANN: „Unser Unternehmen verfügt über ein großes und erfahrenes Team in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Kundendienst und Logistik. Darüber hinaus haben wir ein breites Vertriebsnetz in Deutschland. Wir freuen uns sehr darüber, ab sofort Distributor für POLAROID ORIGINALS in Deutschland zu sein und gemeinsam mit unseren Handelspartnern diese bekannte Marke in einem stark wachsenden Sofortbild-Markt erfolgreich in Deutschland zu vertreten.“

Während die Verkäufe von Digitalkameras rückläufig sind, wächst der Markt für Sofortbildkameras. Innerhalb der letzten 4 Jahre hat sich der Verkauf vervierfacht. Vor allem bei jungen Zielgruppen liegen Sofortbildkameras voll im Trend. POLAROID ORIGINALS ist nicht nur eine legendäre Marke, sondern hat ein breites Produktportfolio von neuen Kameras, Refurbished Kameras bis hin zu zahlreichen Filmen und Zubehörartikeln.