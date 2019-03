Objektivhersteller Sigma lädt zu den Sigma Days in die Nähe Frankfurts ein. Geboten werden Workshops unter anderem zur Porträt- und Produktfotografie, es gibt die Möglichkeit zum „Touch & Try“ von Sigma-Produkten und Sigma bringt seine Service-Techniker mit, die Ihre Objektive überprüfen und gegebenenfalls mit neuer Firmware versehen.

Der Sigma Day findet statt am Samstag, den 4. Mai 2019 in Hattersheim bei Frankfurt in den Loftstudios 4. Auf dem Programm stehen diese Workshops:

Live Shooting mit Frank Jurisch – Lichtführung am Model

Lifestyleprodukte in Szene setzen – mit Pavel Kaplun

Live Shooting mit Hans-Jürgen Oertelt – Peoplefotografie in SW mit Available Light

Zudem gibt es beim „Touch & Try“ die Möglichkeit, Sigma-Objektive an der eigenen Kamera auszuprobieren. Und damit nicht genug: Sigma bringt bei Bedarf die Firmware Ihrer eigenen Objektive auf den neuesten Stand.

Weitere Informationen und Anmeldungauf der Webseite von Sigma.