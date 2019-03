Werde kreativ! – Die FUJIFILMSchool bietet 2019 rund 50 verschiedene Workshops an

Kleve, 07. März 2019. FUJIFILM startete im April 2013 mit der FUJIFILMSchool ein attraktives Workshop-Programm, das sowohl für Fotografie-Einsteiger als auch für fortgeschrittene Fotografen interessant ist und sich seither großer Beliebtheit erfreut. Für das Jahr 2019 stehen nun an über 100 Terminen unterschiedliche Fotografie-Workshops auf dem Programm, die bei Fotografie-Fans verschiedener Genres die Herzen höherschlagen lassen. Die Themen reichen dabei von Architektur-, Street-, Landschafts- und Tierfotografie über People- und Porträtfotografie bis hin zu außergewöhnlichen Genres wie Astrofotografie. Besonders interessant: Jeder Workshop verfolgt ein bestimmtes Leitthema, das den Interessenten bei der Auswahl eines passenden Kurses hilft.

Ausgewählte Kurse auch in Österreich verfügbar

Die Fotokurse werden in verschiedenen deutschen Städten angeboten, u.a. in Köln, München, Berlin, Bremen, Leipzig, Ulm, Hannover, Frankfurt und Hamburg. Aber auch Fotografen in Österreich können sich über Termine u.a. in Wien, Linz, Andorf, Graz und Taugl freuen. Das Angebot wird ständig aktualisiert und erweitert.

Die FUJIFILMSchool zeichnet sich dadurch aus, dass nicht nur technische Feinheiten oder die Bedienung der Kameras im Vordergrund stehen: Vielmehr sollen die Teilnehmer einen Weg finden, das Zusammenspiel von Technik und kreativer Gestaltung in ihren persönlichen Stil zu überführen, um so ihre eigene Bildsprache weiterzuentwickeln.

Kreativität und spannende Kursthemen – auch für Systemwechsler

Dabei gleicht kaum ein Kurs dem anderen: Was hinter den Bezeichnungen der einzelnen Workshops steckt, erfahren interessierte Fotografen in den Kursbeschreibungen auf der Website:

https://fujifilm-x.com/de-de/events/2018/1231_286/

So warten beispielsweise für Porträtfotografen spannende Themen wie Fine Art, Creative Lightning, Männerporträts und Lightbouncing, während Streetfotografen einen Christmas Walk unternehmen können oder zum Thema „Underground“ Metro-Stationen mit Licht und Bewegung in eindrucksvolle Bilder verwandeln können.

Besonders nützlich sind die Workshops auch für Interessenten des FUJIFILM Systems, die bisher noch keine Erfahrungen mit der X- oder GFX-Serie haben und über einen Systemwechsel zu FUJIFILM nachdenken. Im Rahmen der Workshops werden bei Bedarf Leihgeräte und Objektive zur Verfügung gestellt. Kleine Gruppengrößen geben genügend Raum für individuelles Coaching und ermöglichen es den Teilnehmern, all die Fragen zu stellen, für die sonst keine Zeit ist.

Namhafte X-Photographer leiten die Workshops

Neben der technischen Expertise, die von den Workshop-Leitern praxisnah vermittelt wird, stehen die kompetenten X-Photographer den Teilnehmern mit Rat und Tat zur Seite. Neben den X-Photographern kooperiert FUJIFILM mit weiteren Experten aus der Fotografie-Szene, die sich durch ihre Arbeit mit dem FUJIFILM System auszeichnen. So werden in diesem Jahr unter dem Titel „Faszination X-System“ Themen wie die richtige Arbeit mit FUJIFILM RAWs oder die komplexen Einstellungsmöglichkeiten der verschiedenen FUJIFILM Kameras behandelt.

Links zur FUJIFILMSchool:

Termine & Preise: https://fujifilm-x.com/de-de/events/2018/1231_609/

Workshops: https://fujifilm-x.com/de-de/events/2018/1231_624/

Dozenten: https://fujifilm-x.com/de-de/events/2018/1231_859/