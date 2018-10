Nicht alle Tamron-Objektive mit Nikon F-Bajonett lassen sich derzeit via FTZ-Adapter an der Nikon Z7 verwenden. Darauf weist das Unternehmen in einer kurzen Notiz von Anfang des Monats hin. Welche Objektive sich nicht einwandfrei adaptieren lassen, ist derzeit unbekannt. Tamron verspricht weitere Informationen zu jedem einzelnen Objektiv, sobald eine Lösung für das Problem gefunden ist.

Ähnliche Beiträge