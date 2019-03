3. Februar 2019 — AKVIS kündigt die Veröffentlichung von MakeUp 6.0 an, einer leistungsstarken Software zum Verschönern, Verbessern und Retuschieren von Porträtfotos. Die Version 6.0 bietet den verbesserten Bearbeitungs-Algorithmus, das Benachrichtigungspanel, neue eingebaute Presets, erhöhte Stabilität sowie einige weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen.

AKVIS MakeUp ist eine Software zur Porträtverbesserung, die die Haut automatisch retuschiert und die Person wesentlich vorteilhafter erscheinen lässt, ohne andere Aspekte des Fotos zu verändern. Die Software funktioniert in zwei Modi: Express (zum Durchführen von Korrekturen mit einem einzigen Mausklick) und Erweitert (für präzisere Bildbearbeitung). Mit wenigen Mausklicks eliminieren Sie Falten und bringen ein strahlendes Weiß auf die Zähne. Ein weiterer bemerkenswerter Vorteil ist die Stapelverarbeitungsfunktion, die es erlaubt, in einem einzigen Durchgang Modifikationen an mehreren Bildern vorzunehmen.