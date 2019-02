Veröffentlichung der SIGMA Wechselobjektive für den L- Mount

Die SIGMA Corporation ist erfreut, Ihnen die Festbrennweiten-Objektive der Art- Produktlinie für Vollformat-Kameras mit L-Mount vorstellen zu können. Diese Objektive der L-Mount-Serie besitzen einen Hochgeschwindigkeits-AF und sind voll kompatibel mit dem AF-C-Modus, der kamerainternen Bildstabilisierung und der kamerainternen Abbildungsfehlerkorrektur. Die Reihe umfasst elf Festbrennweiten-Objektive der SIGMA Art-Produktlinie für Vollformat-Kameras, die von 14mm bis 135mm reicht und bereits in anderen Anschlüssen erhältlich ist. Nun kann die Art-Produktlinie, die ein Höchstmaß an Leistung bietet, an L-Mount- Kameras verwendet werden.

[Eigenschaften}

1. Optimierter AF für den L-Mount※1

Mit dem AF Drive Control Programm und der für jedes Objektiv abgestimmten High-Speed Kommunikation werden Aufnahmen mit hoher Geschwindigkeit und hochpräziser AF-Steuerung erreicht. Die Objektive sind ebenso mit dem AF-C- Modus kompatibel.

2. Kompatibel mit der kamerainternen Bildstabilisierung※1

Die Objektive sind mit der kamerainternen Bildstabilisierung kompatibel und daher erkennt die Kamera automatisch die Brennweite jedes Objektivs und optimiert dementsprechend die Bildstabilisierungsleistung.

3. Implementierte Daten zwecks Kompatibilität mit der kamerainternen Abbildungsfehlerkorrektur※1

Voll kompatibel mit der kamerainternen Abbildungsfehlerkorrektur (Korrektur der Vignettierung, chromatischen Aberration und Verzeichnung). Da diese Korrekturen auf die optischen Eigenschaften des Objektivs abgestimmt sind, hebt diese Funktion die Bildqualität auf ein noch höheres Niveau.

4. Speziell angepasster Anschluss für eine festere, stabilere Haptik

Dadurch, dass das Objektiv mit einem nativen Anschluss ausgestattet ist, erhält man eine deutlich wertigere, stabilere Haptik, als mit einem Adapter. Dank einer Oberflächenbehandlung des Messing-Bajonetts zwecks Verstärkung der Festigkeit, bietet es eine präzise Passform und außergewöhnliche Strapazierfähigkeit. Der Anschluss verfügt für den Staub- und Spritzwasserschutz über eine Gummidichtung.

5. Für den Anschluss-Wechsel-Service geeignet※2

Dieser Service wandelt die Spezifikationen des Anschlusses von SIGMA- Objektiven in die für ein anderes Kameragehäuse. Benutzer können ihre Lieblingsobjektive an das Kameragehäuse anpassen lassen, wenn sie sich in Zukunft ein neues zulegen möchten. Dies ermöglicht den dauerhaften Einsatz ihrer bevorzugten Objektive über einen langen Zeitraum, unabhängig vom Kamerasystem.

*1 Die Kompatibilität der einzelnen Funktionen hängt von den Funktionen ab, die an der jeweiligen Kamera verfügbar sind.

*2 Der kostenpflichtige SIGMA „Anschluss-Wechsel-Service“ unterscheidet sich von einer normalen Reparatur. Er ist nicht im Handel erhältlich. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, ist die nächste autorisierte SIGMA Niederlassung/der nächste SIGMA Distributor zu kontaktieren.

[Produktlinie]

SIGMA 14mm F1.8 DG HSM | Art

Markteinführung: Noch nicht bekannt

Köcher im Lieferumfang

SIGMA 20mm F1.4 DG HSM | Art

Markteinführung: Noch nicht bekannt

Köcher im Lieferumfang

SIGMA 24mm F1.4 DG HSM | Art

Markteinführung: Noch nicht bekannt

Köcher und Gegenlichtblende im Lieferumfang

SIGMA 28mm F1.4 DG HSM | Art

Markteinführung: Noch nicht bekannt

Köcher und Gegenlichtblende im Lieferumfang

SIGMA 35mm F1.4 DG HSM | Art

Markteinführung: Noch nicht bekannt

Köcher und Gegenlichtblende im Lieferumfang

SIGMA 40mm F1.4 DG HSM | Art

Markteinführung: Noch nicht bekannt

Köcher und Gegenlichtblende im Lieferumfang

SIGMA 50mm F1.4 DG HSM | Art

Markteinführung: Noch nicht bekannt

Köcher und Gegenlichtblende im Lieferumfang

SIGMA 70mm F2.8 DG MACRO | Art

Markteinführung: Noch nicht bekannt

Köcher und Gegenlichtblende im Lieferumfang

SIGMA 85mm F1.4 DG HSM | Art

Markteinführung: Noch nicht bekannt

Köcher und Gegenlichtblende im Lieferumfang

SIGMA 105mm F1.4 DG HSM | Art

Markteinführung: Noch nicht bekannt

Köcher, Gegenlichtblende, Stativschelle und Gummiabdeckung PT-21 im Lieferumfang

SIGMA 135mm F1.8 DG HSM | Art

Markteinführung: Noch nicht bekannt

Köcher und Gegenlichtblende im Lieferumfang