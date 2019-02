Vielseitig, handlich, sicher: Manfrotto stellt hoch- und querformattauglicheSmartphone-Klemme vor

Köln, Februar 2019 – Der italienische Premiumhersteller Manfrotto baut sein Angebot an Smartphone-Klemmen um das Modell PIXI aus, das sich perfekt mit Manfrotto PIXI Mini-Stativen kombinieren lässt.

Clou der neuen Manfrotto PIXI Klemme: Sie besitzt sowohl am Boden (Unterseite) als auch an der Seite ein universelles 1/4-Zoll Schraubgewinde. Dadurch können Smartphone-Fotografen und Filmer jetzt neben Hochformat- auch problemlos verwacklungsfreie, professionell anmutende Querformat-Aufnahmen mit PIXI Mini-Stativen erstellen. Ein weiterer Vorteil für ambitionierte Mobile-Imaging-Produzenten: Der oberseitig integrierte Blitzschuh bietet Anschluss für verschiedenes Zubehör, darunter die verschiedenen Modelle der Manfrotto LUMIMUSE LED-Lichter oder Mikrofone.

Hohe Kompatibilität, stabiler Mechanismus

Alternativ kann die Manfrotto PIXI Smartphone-Klemme mithilfe des optional erhältlichen Manfrotto Friktionsarms auch an allen Manfrotto Stativen genutzt werden, die über einen Easy-Link-Anschluss verfügen.

Die PIXI Klemme nimmtbeliebige Smartphones mit einer Breite zwischen 60mm und 104mm auf – also praktisch alle marktüblichen Modelle. Dank des innovativen Y-Lock-Verriegelungshebels lässt sich das Smartphone schnell und sicher fixieren bzw. aus der Klemme lösen. Der doppelte Verriegelungsmechanismus (Feder- und Seitenverriegelung) sorgt dabei für ein Maximum an Sicherheit und ein wesentlich besseres Handling beim Fotografieren und Filmen. Unterm Strich bietet die neue Klemme einen deutlich erweiterten Einsatzbereich – und ambitionierten Anwendern beste Voraussetzungen für die Produktion hochwertiger Still- und Bewegtbild-Inhalte.

Keyfacts zur Manfrotto PIXI Smartphone-Klemme

Geeignet für Smartphones mit 60 bis 104 mm Breite

Y-Verriegelungshebel: Doppelter Verriegelungsmechanismus mitFeder- und Seitenverriegelung für einfache Bedienung und Sicherung des Smartphones

Zwei 1/4-Zoll Gewinde: Unterseitig und seitlich für Hoch- und Querformat-Aufnahmen

Blitzschuh an der Oberseite: Zum Befestigen von LUMIMUSE LED-Lichtern, Mikrofonen oder anderem Zubehör

Perfekt kombinierbar mit einem PIXI Mini-Stativ oder Stativen mit Easy-Link-Anschluss und Friktionsarm

Verfügbarkeit

Die PIXI Smartphone Klemme (MCPIXI) ist ab sofort für 14,78 Euro (UVP) im Handel erhältlich.