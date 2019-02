Mit dem SpyderX bringt Datacolor ein Kalibrierungssystem, in dessen Kolorimeter ein neu konstruierter Farbmess-Sensor mit einem optischen System kombiniert sind. Damit soll sich ein Monitor in weniger als zwei Minuten kalibrieren lassen. Zudem soll das System besonders präzise und benutzerfreundlich sein. SpyderX gibt es in den Versionen Pro (ca. 180 Euro) und Elite (ca. 280 Euro) und ist ab sofort für Windows und macOS erhältlich.

Pressemitteilung von Datacolor: