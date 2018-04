Stativspezialist Benro hat drei neue Stative der Slim-Serie im Programm. Zum einen das das Slim Travel Kit, das es wahlweise in Aluminium und in Carbon gibt. Und dann das Slim Video Kit, das mit eine Videokopf versehen ist. Alle drei Stative zeichnen sich durch ein sehr kleines Packmaß aus. Sie sind in Kürze erhältlich und kosten je nach Ausführung ab 115 Euro.

Pressemitteilung des deutschen Distributors GroTura GmbH: