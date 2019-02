DOCMA ist seit 2002 die führende deutsche Zeitschrift für kreative Fotografen, die ihre Ideen in Photoshop und Lightroom verwirklichen. Dieser Beitrag stammt aus der aktuellen Ausgabe #87. photoscala gibt ihn hier mit freundlicher Genehmigung wider.

In der aktuellen DOCMA #87 gibt es neben einem frischen, runderneuerten Layout viele Themen für den ambitionierten Photoshopper. Zum Beispiel beschäftigt sich Olaf Giermann in einem Premium-Workshop mit den Feinheiten der „Frequenztrennung“. Er zeigt, dass die Technik sich nicht nur für perfekt retuschierte Porträts eignet. Stefan Klein macht im DOCMA-Labor vor, wie man in wenigen Minuten perfekt freistellt. Alexander Heinrichs erklärt in einer Serie, wie Astro-Fotos gelingen und Doc Baumann löst schwierige Probleme aus der Alltagspraxis von DOCMA-Lesern.