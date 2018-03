Meyer-Optik-Görlitz Nocturnus 0,95/50 III mit 15 Blendenlamellen für Leica M, Sony und Fuji X

Der Nachfolger des „Meisters des Lichtes“ nun auch für Leica M und Fuji X Kameras erhältlich

Das lichtstärkste Objektiv der Welt mit 15 Blendenlamellen

Schärfe schon bei Blende 0,95

Ein Bokeh der Formen, Farben und kreisrunder Lichter

Kompatibel mit Leica M, Sony E und Fuji X Kamera

Stufenlos verstellbarer Blendenring

Made in Germany

Engste Fertigungstoleranzen zur Vermeidung von Serienstreuung

Markteinführung: März 2018

Angebotspreis bis zum 15.04.2018: 1799 €, später 2999 €

Verfügbare Kameraanschlüsse: Leica M, Sony E und Fuji X

Meyer-Optik-Görlitz: Wieder Vorreiter in der Entwicklung lichtstarker Objektive

Schon in den 1920er Jahren brachte Meyer Optik mit dem Kinoplasmaten 75/f1.5 das damals lichtstärkste Objektiv der Welt auf den Markt. Später lieferte man mit dem Primoplan 1,9/58 das lichtstärkste Normalobjektiv für die Exakta Kamera, die in den USA als „Kine-Nacht-Exakta“verkauft wurde.

Meyer-Optik-Görlitz galt damals wie heute als der hervorstechende Hersteller der Lichtriesen und präsentierte in 2016 erstmalig das Nocturnus 0,95/50 mm, welches seitdem stetig weiterentwickelt wurde. Mit dem Nocturnus 0,95/50 III wurde der nächste Schritt getan: eine erneut verbesserte Mechanik steht nun auch mit Leica M und Fuji X Anschlüssen zur Verfügung.

Hauptmerkmale

Das Nocturnus 0,95/50 mm liefert unübertroffene Bilder – Endlich auch für Leica M und Fuji X Fotografen

Die hervorragende Leistung schon bei offener Blende ermöglicht das Nocturnus 0,95/50 III dem Leica M, Sony E und Fuji X Fotografen nie dagewesene Bilder im Grenzbereich. Mit der Anfangsblende von f0,95 und seinen 15 Blendenlamellen aus Lamellenbandstahl mit Antireflexbeschichtung ermöglicht das Nocturnus 50 f 0.95 III eine Bildanmutung, die man so mit kaum einem anderen Objektiv erreicht.

Waren die Objektive Nocturnus 0,95/50 I und Nocturnus 0,95/50 II nur für Kameras mit dem Sony E Anschluss erhältlich, wird es das Nocturnus 0,95/50 III auch für Kameras mit Leica M und Fuji X Anschluß geben.

„Gerade Fotografen, welche Leica M Kameras nutzen, haben uns fast täglich angerufen oder angeschrieben. Diesen Wünschen sind wir gerne nachgekommen und stellen nun mit dem Nocturnus 0,95/50 III den Leica M Fotografen nun ein herausragendes Objektiv mit 15 Blendenlamellen zur Verfügung“, so Dr. Stefan Immes, Direktor der net SE.

15 Blendenlamellen: Weltrekord bei den Lichtriesen

15 Blendenlamellen und eine Anfangsöffnung von 0,95 gibt es nur bei Meyer-Optik-Görlitz. Diese Kombination ermöglicht Fotografen mit Leica M, Sony E und Fuji X Kameras einen besonders großen kreativen Spielraum beim bewussten Einsatz von Schärfe und Unschärfe.

Die Blendenkonstruktion wurde von Dr. Prenzel aus Görlitz entwickelt und die mechanischen Komponenten werden von der Fa. Otto Niemann Feinmechanik aus Berlin gebaut. Otto Niemann ist seit 1945 einer der Spezialisten in der Produktion von Irisblenden. Selbstverständlich ist die Blende beim Nocturnus 0,95/50 III stufenlos einstellbar.

Die mechanische Qualität ist herausragend und wird durch die Zusammenarbeit mit den besten Zulieferern aus Deutschland gewährleistet, die engste Toleranzen bei der Fertigung einhalten können. Es kommen nur hochwertige Aluminiumbauteile zur Verwendung. Dies garantiert präzise Verstellwege und lange Haltbarkeit. Bei dem Nocturnus 0,95/50mm handelt es sich um ein Werkzeug, auf das sich Fotografen auch in schwierigen Situationen ein Leben lang verlassen können.

Handarbeit aus Meisterhand

Das Nocturnus 0,95/50 III wird in Handarbeit hergestellt. Geschulte Mitarbeiter und modernste Technik machen aus jedem Meyer-Optik-Görlitz Objektiv ein Meisterstück. Meyer-Optik-Görlitz Mitarbeiter setzen ihre ganze Erfahrung und Expertise ein, um ein perfektes Meyer-Optik-Görlitz Nocturnus 0,95/50 III zu fertigen. Das Unternehmen bietet auch Führungen in seinen Produktionsräumen in Hamburg an, um den Kunden einen Einblick in den hohen Fertigungsstandard zu gewähren.

Etwas ganz Besonderes: Die 0,95er Fotografie

Mit der Blende 0,95 entsteht ein stilistisch überzeugender Spannungsbogen, der die Bilder einzigartig macht. Das Nocturnus 0,95/50 III übertrifft sogar die Wahrnehmungsfähigkeit des menschlichen Auges.

Mit seiner maximal reduzierten möglichen Schärfentiefe bei offener Blende werden einzigartige Porträts und Momentaufnahmen unter schwierigen Bedingungen ermöglicht, die zu einer unvergleichlichen Bildsprache führen. Selbst unter ungünstigsten Lichtbedingungen können Aufnahmen ohne weitere Hilfsmittel getätigt werden, die von einzigartiger Schärfe und Bokehcharakteristik sind.