Canon mit eigenem Stand auf der 16. Mundologia

Krefeld, 29. Januar 2019. Am Wochenende vom 08. bis zum 10.02.2019 lockt die Mundologia, das größte Reportage-Festival Mitteleuropas, wieder über 20.000 Besucher an. Im Mittelpunkt stehen Live-Reportagen, Seminare, Fotoworkshops und Ausstellungen renommierter Fotografen, Bildjournalisten und berühmter Extremsportler aus Makro-, Panorama- oder Unterwasserfotografie. Erneut mit dabei: Canon und sein aktuelles Portfolio an Objektiven, Spiegelreflex- und spiegellosen Kameras.

Im Rahmen der Festival-Messe ist Canon mit einem Messestand präsent, an dem sich die Besucher von Canon Spezialisten zum neuen EOS R System und anderen Neuheiten wie dem EF 400mm f/2.8L IS III USM und dem EF 600mm f/4L IS III USM ausgiebig beraten lassen können.

Die langjährige Canon Ambassadorin und Expeditionsfotografin Ulla Lohmann erzählt in ihrem Vortrag „Abenteuer Südsee“ von ihren Erlebnissen entlang des pazifischen Feuergürtels, über traumhafte Südseestrände bis hin nach Vanuatu, wo sie sich in aktive Vulkane abseilt, um beeindruckende Fotos mit ihrer Canon EOS 5D Mark IV zu schießen. Seit ihrem 18. Lebensjahr bereist sie die Südsee und spricht mehrere Sprachen indigener Völker. In ihrem Vortrag begleitet sie das Publikum auf eine spannende Reise in ihre zweite Heimat. Dieser findet am Samstag, dem 09. Februar 2019, um 17:30 Uhr sowie um 20:15 Uhr im Konzerthaus – Runder Saal statt.

Weitere Infos unter: http://www.mundologia.de