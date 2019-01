Instax-Hype ungebrochen: Fujifilm verkauft einmillionste instax-Kamera in Deutschland

Zweistelliges Wachstum im Weihnachtsgeschäft 2018

Düsseldorf, 28. Januar 2019 – Im Rahmen des Weihnachtsgeschäftes 2018 konnte FUJIFILM Imaging Systems einen besonderen Erfolg verzeichnen: Die insgesamt einmillionste instax Sofortbildkamera wurde in den deutschen Handel ausgeliefert. Dieses beeindruckende Ergebnis spiegelt den ungebrochenen Erfolg und die immer noch steigende Nachfrage an instax Sofortbildprodukten in Deutschland wider.

Der Aufstieg der beliebten instax-Sofortbildkamera hat sich unaufhaltsam entwickelt. Weltweit verkauften sich die stylishen Sofortbildkameras und Printer bereits über 37 Millionen Mal. In Deutschland begeistern die Sofortbildkameras Hobby-Fotografen, Profis und Sofortbildfans gleichermaßen: so wurden 93 Millionen Sofortbilder der Marke FUJIFILM instax seit dem Marktrelaunch von instax im Jahr 2009 in Deutschland abgesetzt. Mit dem Weihnachtsgeschäft 2018 verzeichnet Fujifilm mit den instax-Produkten in Deutschland ein Wachstum in Höhe von 40 Prozent. Im internationalen Vergleich lag der deutsche Markt damit deutlich über dem weltweit prognostizierten Wachstum für 2018.

Insgesamt wächst das instax-Geschäft seit 2009 in Deutschland auf einem überproportional hohen Niveau, vor allem im Vergleich zum Gesamtfotomarkt. Die nachhaltige Markenbekanntheit in der Zielgruppe der 16- bis 25-Jährigen in Deutschland hat zu diesem beispiellosen Erfolg beigetragen und das Sofortbild im digitalen Zeitalter der Sozialen Medien zum prägenden Element einer neuen Fotokultur gemacht.

Davon profitieren auch Handelspartner, denn das Folgegeschäft mit den Filmen ist besonders lukrativ und die Distributionsentwicklung zeigt, dass der Handel das Potenzial der instax-Sofortbildkameras früh erkannt hat. Mittlerweile können instax-Fans die Produkte in über 7.000 Vertriebsstellen in Deutschland erwerben.

Das Produktangebot ist vielfältig: Neben neun Kamera-Modellen bietet instax mittlerweile zwei Sofortbilddrucker und drei verschiedene Sofortbildformate an. Das Kameraportfolio bedient die Nachfrage nach den unterschiedlichsten Präferenzen: ob als Must-haves in Fashion-Metropolen, als Selfie-Kamera für die Instagram-Generation oder für anspruchsvolle Fotografen – jeder kommt bei instax auf seine Kosten. Besonders erfolgreich war auch die Einführung der hybriden Sofortbildkameras, die das Produktportfolio seit 2017 ergänzen. Darüber hinaus bietet instax ein spannendes Angebot aus modernem Zubehör und kreativen DIY-Ideen für die Sofortbilder.

Dieser historische Erfolg spornt das instax Team noch mehr an, den Handel auch für die kommenden Wochen und Monate mit attraktiven Angeboten und Produkten bei seinen Verkaufsmaßnahmen zu unterstützen.

„Wir sind sehr stolz auf den Erfolg von FUJIFILM instax in Deutschland“, erklärt Bernd Gansohr, Geschäftsführer von FUJIFILM Imaging Systems GmbH & Co. KG. „Wir haben die instax-Produktserie seit der deutschen Einführung im Jahr 2009 stetig ausgebaut, um die unterschiedlichsten Nutzerbedürfnisse zu bedienen. Dass diese Strategie aufgeht, zeigen nicht nur die aktuellen Zahlen – auch in den kommenden Jahren wollen wir Menschen dazu inspirieren, Spaß an der instax-Sofortbildfotografie zu haben und die Leidenschaft für das Haptische zu nutzen, um neue, kreative Wege zu gehen und Erinnerungen festzuhalten.“

Fujifilm freut sich über die einmillionste in Deutschland abgesetzte instax-Sofortbildkamera (v.r.n.l.:Ryuichi Matoba, Senior Vice President bei FUJIFILM Europe, Bernd Gansohr, Geschäftsführer FUJIFILM Imaging Systems und Stephan Althoff, Produktmanager instax). Foto: FUJIFILM Imaging Systems.