Die überwiegende Mehrzahl der aktuellen Sigma-Objektive mit Canon-EF-Anschluss lässt sich jetzt ohne Einschränkungen an die Canon EOS R adaptieren. Sogar die Objektivkorrektur in der Kamera funktioniert in den allermeisten Fällen. Voraussetzung ist allerdings, dass die Firmware der Objektive auf dem neuesten Stand ist.

Sigma hat letzte Woche eine Notiz veröffentlicht, die über die „Kompatibilität der Canon EOS R und SIGMAs Wechselobjektive mit Canon-Anschluss“ informiert. Demnach lassen sich fast alle aktuellen Sigma-Objektive mit Canon-EF-Bajonett via „Mount Adapter EF-EOS“oder „Control Ring Mount Adapter EF-EOS R“ nahezu ohne Einschränkung an der Spiegellosen EOS R verwenden.

Kleinere Einschränkungen gibt es derzeit noch bei dem 24-70mm F2.8 DG OS HSM | Art, dem 60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM | Sportssowie dem 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM | Contemporary. Sigma arbeitet derzeit an einem Firmware-Update für diese drei Objektive, damit auch sie reibungslos an der EOS R eingesetzt werden können.