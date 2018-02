Als NEX hat das spiegellose System von Sony vor ziemlich genau acht Jahren erstmals von sich reden gemacht. Zunächst als besonders handliches System mit Sensor im APS-C-Format. So richtig in Fahrt kam es indes erst, als Sony das Konzept auf die spiegellosen Kleinbildkameras der Alpha-7-Familie erweiterte. Die könnte bereits in der kommenden Woche Zuwachs bekommen – in Form der Alpha 7 III.

Wie die Zeit vergeht! Vor ziemlich genau acht Jahren hat Sony erstmals die NEX-Familie vorgestellt. Nach Samsung war Sony seinerzeit der zweite Hersteller, der bei seinen spiegellosen Systemkameras auf Bildwandler im APS-C-Format setzte. Und zunächst richtete sich die NEX-Familie auch mit ihrem eigenständigen Markennamen an eine andere Zielgruppe als die DSLRs der Alpha-Serie. Eher an Einsteiger als an ambitionierte Fotografen.

Das änderte sich spätestens, als Sony die NEX-Linie Anfang 2014 in die Alpha-Familie eingliederte und etwa zeitgleich mit der Alpha 7 und Alpha 7R die ersten Spiegellosen mit Kleinbildsensor überhaupt präsentierte.

Inzwischen ist mit der Alpha 7R III bereits die dritte Generation der Alpha-7-Familie am Start. Und nun könnte die Präsentation der Alpha 7 III unmittelbar bevorstehen. Das jedenfalls hat photoscala aus für gewöhnlich gut unterrichteter Quelle erfahren. Was neu sein wird an der dritten Ausgabe der Alpha 7? Der Sensor wohl nicht, da wird es Sony wie bisher bei 24 Megapixel belassen.

Ganz oben auf der Neuheitenliste dürfte 4K-Video stehen. Und die Alpha 7 III wird ganz sicher den Touch-Screen ihrer größeren Schwester Alpha 7R III bekommen. Ob Sony ihr auch das größere Gehäuse mit potenterem Akku und AF-Joystick spendiert? Wie werden sehen.