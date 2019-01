Nikon Days 2019 – Mit Profis die Fotografie entdecken

18.1.2019. Sie ist Erinnerungshilfe an außergewöhnliche Momente und verwandelt das Hobby in einen Beruf: die Nikon-Kamera. Die Nikon Days sind für Fotoenthusiasten und alle, deren Herz für Fotografie und Kreativität schlägt, die Gelegenheit, erfahrenen Profis über die Schulter zu blicken, Tipps und Tricks zu erfahren und aktuelle Kameramodelle mit unterschiedlichsten Objektiven auszuprobieren.

Von Februar bis Mai 2019 machen die Nikon Days Station in fünf deutschen Städten. Namhafte internationale und nationale Fotografen wie zum Beispiel Daisy Gilardini, Jan-Vincent Kleine, Krolop & Gerst Photography, Marcel Lämmerhirt, Jamari Lior, Michael Martin, Markus Mauthe, Lukas Schulze und Florian Smit erzählen in spannenden Vorträgen von den Herausforderungen bei der Wildlife-Fotografie, wie Geschichten beim Modelshooting in Szene gesetzt werden oder worauf es ankommt, damit Sportbilder actionreich und dynamisch wirken. Verschiedene Live-Shootings bereichern das Programm und widmen sich unter anderem dem Einsatz von Dauerlicht oder des Nikon-Blitzsystems im Zusammenspiel mit dem neuen spiegellosen Z-System und welche neuen Möglichkeiten und Inszenierungen dies erlaubt. Neben dem neuen Z-System wird natürlich auch die ganze Breite an Nikon DSLR-Kameras und NIKKOR-Objektiven zum Hands-on an zwei spannenden Foto-Stations bereitstehen.

«Die Nikon Days sind die ideale Gelegenheit exzellente Fotografen zu treffen, Nikon-Produkte auszuprobieren und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen», sagt Markus Hillebrand, Manager Communications & Public Relations. «Die Veranstaltungen bieten eine prima Mischung aus Vorträgen, Live-Shootings und Workshops und decken dabei unterschiedlichste Interessen ab: Die Live-Modelshootings geben Hilfestellung bei der People-Fotografie, während in den Action-Shootings auch sehr ambitionierte Fotografen sicher noch etwas Neues hinzulernen können. »

Durch die zahlreichen Partner vor Ort werden sämtliche Facetten des digitalen Workflows abgebildet. Besucher können sich auf Adobe, Atomos, Dedo Weigert Film, Epson, Ilford, ProFoto, Saal Digital, Vitec Group, und Wacom freuen.

Alle weiteren Informationen zu den Inhalten der Vortragsthemen, Workshops und Live-Shootings, sowie der Partner vor Ort finden Sie auf www.mynikon.de/nikondays