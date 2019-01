Unser neuer Schwarz-Weiss-Film für zeitlose, filmische Fotos

Ausgeschnitten aus einer legendären Kinorolle

In den Sechzigern eroberte der Neue Deutsche Film Europa. Davon inspiriert wurde der neue Lomography B&W 100 35 mm Potsdam Kino Film aus einer alten Kinorolle geschnitten. Damals trug diese Kinorolle dazu bei, den Filmen eine ganz besonders stimmungsvolle Atmosphäre zu verleihen. Jetzt gibt es diesen Look für eure 35 mm Fotos! Der Potsdam Kino Film wurde geschaffen, um all die wertvollen Momente des Lebens festzuhalten: die Sonne, die über dem Schloss Sanssouci aufgeht; Teenager, die nach einer durchtanzten Nacht lachend nach Hause stolpern; ein altes Ehepaar, das Hand in Hand durch die Gassen schlendert – der Lomography B&W 100 35 mm Potsdam Kino Film wurde für all diese Momente geschaffen.

Ein wunderschöner Film für jede Situation

Genau wie der Lomography B&W Berlin Kino Film hat auch der Potsdam Kino Film einen riesigen Belichtungsumfang. So kannst du mit einer Reihe von Entwicklungsmöglichkeiten und Filtern experimentieren und wirst immer einmalige Ergebnisse erhalten. Der Potsdam Kino Film hat die ISO 100 und sorgt damit für eine feinere Körnung, mehr Kontraste und noch tiefere Schwarztöne als der Berlin Kino Film. Der Lomography B&W Potsdam Kino Film ist exklusiv im Lomography Online Store für nur 7,90 EUR bestellbar. Die Auslieferung wird für Mai erwartet.