Ein neuer Schwarz-Weiss- Film für zeitlose, filmische Fotos

Ausgeschnitten aus einer legendären Kinorolle

Der neue Lomography B&W 400 35 mm Berlin Kino Film wurde sorgfältig aus einer alten monochromen Kinorolle geschnitten. Er produziert wunderbar zeitlose und filmische Aufnahmen, die an die Ästhetik des Neuen Deutschen Films der sechziger Jahre erinnern. Die Sonne, die über dem Brandenburger Tor aufgeht; Teenager, die nach einer durchtanzten Nacht lachend nach Hause stolpern; ein altes Ehepaar, das Händchen haltend Richtung Berliner Dom schlendert — der Lomography B&W 400 35 mm Berlin Kino Film sorgt dafür, dass du all die magischen Momente des Lebens gebührend festhalten kannst.

Eine wunderbar analoge Ästhetik, die sich für jede Art von Shooting eignet

Unabhängig davon, ob du bereits ein erfahrener Fotograf bist oder noch am Anfang stehst, wird dir dieser Film zu prächtigen Schwarz-Weiß-Tönen verhelfen. Erreiche durch verschiedene Entwicklungsmethoden und Filter eine weite Bandbreite an einmaligen Ergebnissen. Probiere dich an Straßenfotografie oder eleganten Studio-Shootings aus und freue dich auf detailreiche Fotos mit raffinierten Kontrasten. Der Lomography B&W Berlin Kino Film ist für 8.90 EUR im Lomography Online-Shop und in den weltweiten Gallery Stores erhältlich.

Von kräftigen lilatönen bis hin zu edlem Monochrom: es ist ein spannendes Jahr für Lomography-filme

Lomography ist stolz darauf, eines der wenigen Unternehmen zu sein, welches bis heute noch analoge Filme herstellt. Dieses Jahr wurdebei Lomography viel experimentiert: Im September wurde der neue LomoChrome Purple 2019 vorgestellt, der mit kräftigen Pflaumenfarben, samtigem Violett und feinster Körnung besticht. Der B&W Berlin Kino Film wird der Welt mit seinen Schwarz-Weiß-Tönen einen filmischen Anstrich verpassen. Aber das ist noch lange nicht alles. Lomography arbeitet im Labor schon am nächsten fantastischen Film. Macht euch bereit …