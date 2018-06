Instant Magny 35 von Nimm Lab macht analoge SLR-Schätzchen fit für den Sofortbildfilm Fujifilm Instax Square. Dazu wird das originale Rückteil der Kamera durch ein passendes von Nimm Lab getauscht, das einen Packen Sofortbilder aufnimmt. Derzeit wird das Projekt auf Kickstarter beworben. Wenn alles gutgeht, soll der Sofortbildadapter ab Januar 2019 für Kameras von Nikon, Canon, Leica, Olympus und Pentax erhältlich sein.

Neu ist die Idee nicht. Bereits in den 60er Jahren hat Mikami einen Polaroid-Adapter an die Nikon F geflanscht. Gleich zwei Prismen lenkten damals das Licht in einen klobigen Kasten unter der Kamera, der die Polaroids beherbergte. Ganz ähnlich ist das aktuelle Instant Magny 35 von Nimm Lab aufgebaut. Nur, dass hier das Licht nur einmal umgelenkt wird und der Kasten für den Film kleiner ausfallen kann.

Nimm Lab setzt nämlich auf den Sofortbildfilm Fujifilm Instax Square, der deutlich kleiner ist als das Original von Polaroid. Dennoch könnte Instant Magny 35 alte Spiegelreflexkameras zu einem neuen Leben erwecken – wenn sie von Nikon, Canon, Leica, Olympus oder Pentax kommt.

Heute hat Nimm Labs eine Kickstarter-Kampagne gestartet, die mindestens rund 43.000 Euro einsammeln möchte, damit das Projekt realisiert werden kann. Ab rund 99 Euro (zuzüglich Steuern und Versandgebühren) können Interessenten dabei sein. Auf der Kickstarter-Seite zu Instant Magny 35 gibt es ausführliche Informationen, für welche Kamerasdas System geeignet ist.